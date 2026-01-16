China celebra su Año Nuevo en Sevilla con un deslumbrante espectáculo sonoro - OROC Fibra y Móvil

Sevilla, 16 de enero.- La Shanghai Chinese Orchestra debuta en España con su gira “Los Colores de China” en el marco del Año Nuevo Chino 2026, Año del Caballo. Sevilla, enero de 2026. Con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino 2026, Año del Caballo, una de las festividades culturales más importantes del calendario internacional, España acogerá un amplio programa de actividades y celebraciones en distintas ciudades, entre las que destaca el concierto “Los Colores de China”, a cargo de la prestigiosa Shanghai Chinese Orchestra. El Cartuja Center de Sevilla será escenario de una de las citas más especiales de esta gira el próximo 2 de febrero, a las 20:30 horas, en un concierto que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales del inicio de año. Por su parte, OROC Fibra y Móvil, OMV ubicado en Sevilla, colabora y participa en esta gran fiesta musical regalando diez entradas entre sus clientes sevillanos. Una iniciativa que busca dar a conocer la cultura china en un entorno divertido y artístico lleno de tradición.

Así mismo, la Asociación Voluntario Chino en Andalucía será partícipe de este encuentro musical, contando con más de 200 socios que comparten este evento.

La Shanghai Chinese Orchestra, considerada la orquesta china más antigua y una de las más influyentes del país asiático, llega por primera vez a España dentro de una gira histórica que recorrerá Madrid, Sevilla, Valencia, Salamanca y Alcázar de San Juan, consolidando un puente cultural de primer nivel entre China y España.

Bajo el título “Los Colores de China”, el espectáculo ofrece un viaje sensorial único a través de la música tradicional china interpretada con instrumentos ancestrales, combinando tradición, innovación y excelencia artística. El programa propone una lectura sonora de la estética cromática de la cultura china, evocando emociones, símbolos y matices que forman parte de un legado milenario.

Con motivo del Año del Caballo —símbolo de energía, libertad, vitalidad y progreso—, la orquesta ofrecerá al público sus mejores deseos a través de dos obras emblemáticas del repertorio tradicional chino:

“Carreras de Caballos”, de ritmo vibrante y carácter impetuoso, que evoca la fuerza y el espíritu indomable de las estepas; y “Flores Hermosas y Luna Llena”, de melodía elegante y profundo simbolismo auspicioso, que expresa el anhelo de armonía, prosperidad y reunión familiar.

El concierto de Sevilla se enmarca en el conjunto de celebraciones del Año Nuevo Chino que tendrán lugar en distintas ciudades españolas, reforzando el diálogo cultural y el intercambio artístico entre ambos países, y acercando al público español una de las tradiciones culturales más antiguas y ricas del mundo.

Venta de entradas y descuentos

Las entradas para el concierto ya están disponibles en la web oficial del Cartuja Center:

Además, el público podrá beneficiarse de los siguientes descuentos especiales:

10% de descuento en todas las localidades utilizando el código SHANGHAI.

25% de descuento para estudiantes en las filas 17 a 23 (ambas inclusive) con el código ESTUDIANTE.

Una oportunidad única para disfrutar, por primera vez en España, de un espectáculo colorido, espectacular y profundamente simbólico, que celebra el Año Nuevo Chino y la riqueza cultural de China a través de la música.

Contacto

Emisor: OROC Fibra y Móvil

Contacto: OROC Fibra y Móvil

Número de contacto: 954910004