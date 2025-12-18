Coffee Party Experience, el nuevo evento de Société Parnassienne que une bienestar y lifestyle - Société Parnassienne

Madrid, 18 de diciembre de 2025.-

Société Parnassienne, la nueva comunidad de entretenimiento creada alrededor de la moda, el arte, el deporte y la música —siempre con el propósito de fomentar el desarrollo sostenible de la sociedad—, está de enhorabuena con la realización de su segundo evento en Madrid, que promete no dejar indiferente a nadie.

Se trata de Coffee Party Experience, un evento que une bienestar y lifestyle, pensado para activar el cuerpo y relajar la mente en un ambiente cuidado con el fin de poder relacionarte con personas como tú. Es la segunda acción organizada conjuntamente por la reconocida artista brasileña Tatiane Dos Santos y el empresario y DJ Ricardo Pazos, quien cuenta con una dilatada experiencia en la organización de eventos.

Ambos ya unieron sus fuerzas el pasado 6 de noviembre con la presentación en sociedad de Société Parnassienne en el hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid, y ahora regresan con Coffee Party Experience, que se celebrará el próximo sábado 20 de diciembre en Manacá (c/Bravo Murillo, 107) de 17:00 a 22:00 horas.

La jornada comenzará con una sesión Body & Mind y continuará con un drunch acompañado de la mejor música en directo (DJ), además de servirse aperitivos y bebidas, en un ambiente muy cool. El público está formado principalmente por personas interesadas en bienestar, autocuidado, alimentación consciente y experiencias con propósito. Se trata de “un concepto creado para acompañar la energía del gimnasio Sportrade Madrid”, como ha destacado Tatiane Dos Santos.

En palabras de la organización, “Manacá es un espacio que definimos como consciente, donde cada producto y cada experiencia están pensados para generar un impacto positivo en la salud y el bienestar. Apostamos por una carta cuidada que va desde zumos naturales, açaí premium y yogur natural, hasta repostería casera saludable y platos salados, creativos y equilibrados”. En Manacá puedes venir tanto a comer con amigos como a trabajar, tomarte un café o simplemente disfrutar del momento porque se trata de “un espacio abierto, minimalista y acogedor, pensado para todo el mundo”.

Entre las firmas invitadas se encuentra Vivrae by María Camila Bedoya. Bajo el lema ‘Nutre tu alma, eleva tu vida’, Vivrae es una marca de bienestar integral que crea experiencias conscientes y eventos con alma, uniendo alimentación saludable, estética y emoción.

Más que comida, Vivrae diseña rituales y encuentros con intención, transformando espacios en experiencias memorables que nutren el cuerpo y el alma. Ofrece brunches saludables personalizados, eventos privados y experiencias wellness en villas, barcos y rooftops, así como menús exclusivos adaptados a distintos estilos de vida.

Detrás de Vivrae está María Camila Bedoya, ingeniera comercial y creadora de experiencias, con más de cinco años de trayectoria en gastronomía saludable y bienestar, colaborando con hoteles, marcas y comunidades wellness. En definitiva, Vivrae es una invitación a vivir con conciencia, crear desde el amor y elevar la vida desde adentro hacia afuera.

Las entradas para este evento se pueden adquirir en la web de Four Venues / Société Parnassienne.

