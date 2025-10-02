Collectibol marca un hito en el coleccionismo con los álbumes digitales oficiales del Barça y del Betis

(Información remitida por la empresa firmante)

El álbum del FC Barcelona, que va por su segunda edición, consta de más de 180 cartas digitales del Barça protagonizadas por los jugadores y jugadoras del primer equipo masculino y femenino, así como de otros elementos de la historia del Club

Barcelona, 02 de octubre de 2025.-

Collectibol, la app free-to-play de coleccionismo digital que está transformando la manera de seguir el fútbol, acaba de anunciar el lanzamiento de dos nuevos álbumes oficiales de cromos digitales de equipos de LaLiga: el del FC Barcelona para la temporada 25/26 y el del Real Betis Balompié en su 118º aniversario. Con estas incorporaciones, la plataforma consolida su papel pionero en la digitalización del coleccionismo futbolístico y abre nuevas formas de conexión entre los clubes y sus aficionados.



Un modelo innovador y accesible

Collectibol se diferencia de otras propuestas por no utilizar blockchain ni criptomonedas, lo que la hace más accesible, especialmente entre los usuarios jóvenes de entre 14 y 30 años. Cada día, los fans pueden abrir dos packs gratuitos de cinco cartas, explorar un sistema de rarezas (Común, Rara, Épica, Legendaria y Mítica) y participar en una experiencia global y segura.



"Estamos muy orgullosos de que clubes históricos como Barça y Betis confíen en Collectibol para conectar con sus aficionados de una forma innovadora. "Nuestro objetivo es seguir creciendo con más equipos y ofrecer experiencias únicas que unan lo digital con lo físico", señaló Nicolás Benhamou Lacalle, CEO y Cofundador de Collectibol.



El FC Barcelona, pionero en coleccionables digitales

Tras superar los 10 millones de cartas generadas en su debut mundial, la pasada temporada, el FC Barcelona estrena, ahora, su segunda edición oficial en Collectibol. El álbum 25/26 incorpora novedades como perfiles personalizables, un componente social para interactuar entre fans, marketplace oficial y dinámicas de juego integradas.

Las cartas abarcan al primer equipo masculino, femenino e íconos históricos del club, con jugadores como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Aitana Bonmatí entre los más buscados.



El Real Betis se suma a la experiencia digital

Por su parte, el Real Betis celebra su 118º aniversario con el lanzamiento de su primer álbum digital oficial en Collectibol, convirtiéndose en el segundo club de LaLiga en unirse a la plataforma. Los aficionados podrán coleccionar cartas de jugadores, jugadoras, el estadio y símbolos icónicos del club, todas disponibles en diferentes niveles de rareza y con un sistema de grading inspirado en el coleccionismo físico.



Sobre Collectibol

Collectibol es una aplicación de coleccionismo digital de fútbol disponible en App Store y Google Play (www.collectibol.com/download). Su modelo de colaboración directa con los clubes —sin intermediación de ligas— permite una relación más cercana y auténtica con cada afición, ofreciendo además recompensas físicas exclusivas como camisetas, cartas firmadas y entradas a partidos.



