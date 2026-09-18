Los conciertos de Shakira en Madrid disparan un 34% el precio medio de las reservas hoteleras

Gira mundial de Shakira - Atrápalo

(Información remitida por la empresa firmante)

Durante los 12 días de actuaciones en la capital, el volumen de reservas se mantiene estable, pero los viajeros se muestran dispuestos a pagar notablemente más por su estancia en Madrid, según los datos de Atrápalo

La plataforma pone a la venta entradas para los conciertos y paquetes que incluyen también una noche de hotel

MADRID, 18

Las 12 actuaciones que Shakira ofrecerá en Madrid y que reunirán a cerca de 50.000 fans cada noche en el recinto Iberdrola Music de Villaverde, en Madrid, ha disparado un 34% el precio medio de las reservas hoteleras en la capital.

Según la plataforma de ocio y viajes ATRÁPALO, el número de reservas se mantiene estable durante esas fechas frente a las dos semanas previas a los conciertos, pero las reservas son de mayor valor. “La primera residencia internacional de Shakira nos muestra un cambio en el perfil del viajero, que se muestran dispuestos a pagar notablemente más por su estancia en Madrid”, asegura Roberto Ramos, director de Producto y Operaciones de ATRÁPALO.

Ante la llegada a Madrid de la gira de Shakira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, la plataforma ha lanzado un microsite (https://www.atrapalo.com/micro/Shakira/) donde se pueden adquirir entradas para los conciertos desde 139 euros. También se ofrecen paquetes que incluyen una noche de hotel, disponibles a partir de 176 euros.

Los conciertos de la artista colombiana en Madrid, que se extenderán hasta el 11 de octubre, pondrán punto y final a una gira que ha incluido hasta la fecha más de 125 actuaciones entre Europa y América.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 M€, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Para más información:

Mónica Rodriguez

Communication Specialist

ATRÁPALO

monica.rodriguez@atrapalo.com