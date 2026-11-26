El Cook Music Fest agota en menos de media hora las 5000 entrada - Cook Music Fest

(Información remitida por la empresa firmante)

El festival, que se celebrará del 8 al 10 de julio de 2027 en Santa Cruz de Tenerife, vuelve a colgar el cartel de agotado sin haber desvelado aún su programación

Tenerife, 26 de noviembre de 2026.- La cuenta atrás hacia el Cook Music Fest 2027 ha arrancado con un lleno. La preventa de la sexta edición del festival, que se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife, salió a la venta este jueves a las 12:00 h con un cupo limitado de 5000 entradas y se agotó en menos de media hora.



La rapidez de la venta tiene un componente llamativo: la organización todavía no ha anunciado a ninguno de los artistas que pasarán por el escenario. Miles de personas han comprado su entrada sin conocer el cartel, una muestra de la confianza que el público ha depositado en el proyecto.



Esa confianza se apoya en los resultados de la última edición. En julio de 2026, el Cook reunió a más de 115 000 asistentes en tres días y colgó el cartel de entradas agotadas en dos de sus jornadas. Por su escenario pasaron artistas como Don Omar, Chayanne, Myke Towers, Ivy Queen, Farruko u Olga Tañón, en una programación que consolidó al Cook como el gran festival de música en Tenerife y como una cita de referencia para el público de la música urbana y latina.



El Cook es, además, una cita que trasciende la isla: uno de cada tres asistentes de la última edición llegó desde fuera de Tenerife. Lo que atrae a ese público es un formato que reúne en tres días a grandes estrellas de la música urbana, latina y tropical en un recinto junto al mar, en pleno puerto de Santa Cruz.



La edición de 2027 mantendrá la estructura que ha dado identidad al festival: tres jornadas con tres ambientes diferenciados, Urban, Latin y Tropical. La organización irá desvelando más adelante los nombres que darán forma a cada una de ellas.



Quienes no hayan conseguido su entrada en la preventa tendrán una nueva oportunidad con la venta general, cuya fecha se anunciará próximamente. La organización recomienda registrarse en la web oficial, cookmusicfest.es, para recibir el aviso antes que nadie. Las entradas, además, se pueden pagar a plazos.



Sobre el Cook Music Fest

El Cook Music Fest es uno de los grandes referentes de la música en vivo en Tenerife. Celebrado cada verano en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife, este evento musical en Canarias reúne a grandes estrellas internacionales de la música urbana, latina y tropical y se ha consolidado como un motor económico y turístico para el archipiélago. Cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, Comercio de Canarias, Juventud de Canarias, IDEO, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, Comercio de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Sociedad de Desarrollo y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Contacto

Nombre contacto: Isabel Gonzalez

Descripción contacto: Cook Music Fest

Teléfono de contacto: 623051060