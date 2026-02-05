Costa del Mar Radio pone banda sonora al San Valentín más chill - Costa del Mar Radio

Madrid, 5 de febrero de 2026.-

Hay muchas formas de celebrar San Valentín, pero no todas invitan a parar, respirar y disfrutar del momento. Este 14 de febrero, Costa del Mar Radio propone una celebración diferente: más romántica, elegante y relajada, con la música como gran protagonista.

Fiel a su esencia 100 % musical, Costa del Mar Radio ha seleccionado una lista de canciones de amor para vivir una jornada donde la calma y el romanticismo se den la mano. Una banda sonora perfecta para transformar cualquier espacio en una velada íntima, con ese aire sofisticado y elegante que recuerda a una noche en Ibiza… sin necesidad de salir de Madrid.

Canciones que suenan a amor, calma y complicidad

La selección musical de Costa del Mar Radio para San Valentín combina electrónica suave, chillout y downtempo, estilos que invitan a bajar el ritmo y dejarse llevar:

Anaya – Amour: Un tema delicado y emocional, donde la electrónica elegante se mezcla con una atmósfera profundamente romántica. Ideal para abrir la noche y crear un clima de intimidad.

Cristina Perri - A Thousand Years: Una canción que habla del amor que se construye con el tiempo. Sonidos cálidos y envolventes perfectos para una cena tranquila sin prisas.

Fairyland – Take My Hand: Un tema luminoso, con una energía suave y positiva, que invita a compartir el momento. La música ideal para celebrar la complicidad y la cercanía.

Late Night Alumni – This Is Why: Un clásico del chill electrónico contemporáneo. Voces etéreas y bases elegantes que transmiten nostalgia, conexión y emoción contenida.

Vargo – Talking One Language: Una canción que encaja a la perfección con el mensaje de San Valentín: cuando no hacen falta palabras y la música habla por sí sola.

Cada uno de estos temas forma parte del universo sonoro de Costa del Mar Radio, la radio nacida en Ibiza que ya emite en la FM madrileña y que llega para acompañar momentos especiales y convertir la música en una experiencia.

Especial Amor en el 105.1 FM (sin publicidad)

Para celebrar el romanticismo en ese día tan especial, el viernes 14 de febrero, Costa del Mar Radio emitirá un Especial Amor de 20:00 a 00:00 horas en el 105.1 FM, sin interrupciones publicitarias, para que la música fluya de forma continua y sin distracciones.

Un plan perfecto para quienes buscan un San Valentín diferente: más sensorial, más íntimo y más auténtico, donde la música se convierte en la mejor compañía.

COSTA DEL MAR se puede escuchar en Madrid en el 105.1 FM, en su sitio web oficial costa.fm/, así como a través de su aplicación oficial gratuita, disponible aquí:

