'Debajo de mi Sombrero': el gran concierto de estas Navidades se suma al Black Friday con entradas desde 28

Con la colaboración de 40 Classic como emisora oficial Se celebrará 'Debajo de mi Sombrero – El Festival', el espectáculo que unirá a las leyendas del pop español en el Palacio Vistalegre el 12 de diciembre

Madrid, 05 de noviembre de 2025.-

Madrid volverá a latir al ritmo del pop español con 'Debajo de mi Sombrero – El Festival', el gran concierto de las Navidades, que reunirá en un mismo escenario a las grandes leyendas de la Edad de Oro del pop y el rock nacional.

El evento, presentado por Fernandisco y con Los 40 Classic como emisora oficial, se celebrará el 12 de diciembre en el Palacio Vistalegre, en un formato de gala única que será además parte del rodaje de la película del mismo nombre.



Durante cuatro horas de música y emociones, el público podrá revivir los himnos que marcaron una generación con las actuaciones de Seguridad Social, Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, Rafa Sánchez (La Unión), Carlos Segarra (Los Rebeldes), Jaime Urrutia (Gabinete Caligari), Dr. Livingstone, Miguel Costas (Siniestro Total), Javier Ojeda (Danza Invisible) y Tennessee.



Un concierto de película… literalmente

Además de ser un espectáculo en vivo, 'Debajo de mi Sombrero' será también el rodaje de una película musical en la que los artistas y parte del público formarán parte del film. Los asistentes podrán incluso participar como figurantes en algunas escenas de escenario y backstage, convirtiendo su entrada en una experiencia única e inmortalizada en el cine.



La película contará con grandes figuras del panorama cinematográfico nacional y los propios artistas haciendo de sí mismos a través de un trepidante guion de ficción firmado por Luis Livingstone, cantante de Dr. Livingstone, compositor e intérprete del tema central de la película así como la dirección musical de Juan Antonio Simarro, dirigiendo la Orquesta Sinfónica Contemporánea de España, para lo que promete ser una banda sonora original espectacular.



Los promotores han querido convertir el concierto en una experiencia navideña y fomentar la experiencia musical y cinematográfica como un magnífico regalo de Navidad para los amantes de la música de esa etapa irrepetible que fueron los 80-90. Así han comenzado anticipadamente la campaña de Black Friday con entradas desde 28 €. Sin duda el regalo perfecto de Navidad.

Las entradas pueden adquirirse a través de TicketMad.es, con estos descuentos limitados por tiempo y aforo.

Una oportunidad ideal para anticipar los regalos de Navidad con una experiencia inolvidable: música en directo, ambiente festivo y la emoción de ser parte de una película.

Los asistentes más apasionados podrán elegir entre grada, pista o palcos reservados, e incluso acceder al Golden Circle, la zona preferente con barra libre y acceso a la fiesta privada con los artistas tras el concierto.



Navidades corporativas diferentes

El festival también ofrece packs exclusivos para empresas que busquen celebrar unas Navidades distintas: palcos privados con catering y branding, presencia de marca en pantallas, acceso al photocall y posibilidad de aparición en la película como product placement.

Una propuesta original para convertir la clásica cena de empresa en una velada de música, cine y celebración.



El gran concierto de las Navidades – 'Debajo de mi Sombrero'

12 de diciembre de 2025 – 19:00 h

Palacio Vistalegre (Madrid)

Entradas desde 28 € en www.ticketmad.es



