Diego Ramos lleva al Teatro Albéniz el legado musical de Julio Iglesias

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de septiembre.-

El cantante actuará el 19 de septiembre en Madrid con un espectáculo que tiene el aforo prácticamente agotado y que abre su nueva gira por España y Francia.

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Se esperan celebrities de primer nivel y un meet & greet exclusivo que rinde homenaje al legado de Julio Iglesias.

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Soy un truhán, soy un señor (1978, Julio Iglesias). Esta será una de las muchas canciones que sonarán en el Teatro Albéniz este sábado 19 de septiembre, cuando Diego Ramos suba al escenario para rendir su particular homenaje al artista español más universal. Un espectáculo que llega con el aforo prácticamente agotado, que arranca a las 20 h y que abre una ambiciosa gira por teatros y auditorios de España y Francia.

Durante noventa minutos, el cantante estará acompañado por una amplia formación musical para interpretar los títulos más reconocidos del repertorio igleasiano: Me olvidé de vivir, Hey, De niña a mujer, Soy un truhán, soy un señor, Manuela y Un canto a Galicia. La producción combina música en directo, iluminación escénica cuidada y una puesta en escena diseñada específicamente para el formato teatral, buscando en todo momento la máxima cercanía entre el artista y el público.

El propósito de Diego Ramos no es imitar al maestro, sino ofrecer una interpretación propia y emocionalmente honesta de unas canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. La elección del Teatro Albéniz tampoco es casual: su historia escénica y la escala íntima del recinto lo convierten en el marco perfecto para este tipo de música. La velada contará además con la presencia de personalidades de primer nivel y un exclusivo meet & greet en un espacio único concebido para evocar el legado de Julio Iglesias.

El concierto llega días después del lanzamiento de Quijote, disponible desde el 10 de septiembre en Spotify y las principales plataformas digitales. La versión incorpora nuevos arreglos y constituye el primer adelanto del EP que el cantante está grabando junto a un reconocido productor musical. El siguiente single será Lo mejor de tu vida, la balada que Manuel Alejandro escribió y produjo junto a Marian Beigbeder para el álbum Un hombre solo de 1987.

Tras el estreno en Madrid, la gira lleva el espectáculo el 24 de octubre al Teatro Lienzo Norte de Ávila y el 14 de noviembre al Palacio de Congresos de Salamanca. Diciembre trae fechas en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao y el auditorio de Baraáin. En 2027 el recorrido continúa en Sevilla, Valladolid y Zaragoza, antes de cruzar la frontera en mayo hacia el Théâtre Galli de Sanary y el Théâtre de la Confluence de Aviñón. El 25 de junio de 2027 el Teatro Tívoli de Barcelona cerrará las fechas confirmadas hasta el momento.

La comunicación, distribución y representación de la gira corren a cargo de Deal Craft Design, agencia de marketing de Diego Ramos. Las entradas para el Teatro Albéniz están disponibles en El Corte Inglés. Información completa en diegoramosoficial.com.

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Emisor: Diego Ramos

Contacto: Diego Ramos

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