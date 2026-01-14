Francisco D’Agostino Casado confirma que la temporada taurina 2026 de Baleares se anunciará en febrero

Francisco Javier D’Agostino Casado - Balears Cambio de Tercio

Francisco D’Agostino Casado, empresario venezolano afincado en España, ha irrumpido con fuerza en la escena cultural balear gracias a su labor al frente de Balears Cambio de Tercio, la empresa que ha logrado reactivar con éxito la tauromaquia en las Islas Baleares. Junto al matador Javier Conde, D’Agostino prepara ya la temporada 2026, que será presentada en una gala especial el próximo mes de febrero

Palma, 14 de enero.- Cuando aún resuenan los ecos de una temporada histórica, Francisco D’Agostino y Javier Conde, socios fundadores de Balears Cambio de Tercio, han anunciado que los carteles de la campaña 2026 se presentarán públicamente en el mes de febrero, durante una gala oficial que tendrá lugar en Mallorca.



El evento reunirá a profesionales, aficionados y medios de comunicación para dar a conocer no solo los festejos previstos, sino también el elenco ganadero, el calendario completo y una serie de iniciativas destinadas a reforzar el vínculo entre la tauromaquia y la sociedad balear.



Según detalla la organización, el calendario se concentrará en los meses de marzo, mayo, junio y septiembre, con el objetivo de favorecer la asistencia y convertir cada festejo en un punto de encuentro cultural. Las plazas de Inca y Muro, ya consolidadas como ejes fundamentales del proyecto, mantendrán su personalidad diferenciada: la primera, con un enfoque torista y de autenticidad; la segunda, con carteles de relumbrón y figuras del escalafón.



"Lo más importante es seguir escuchando a la afición y responder con transparencia, previsión y calidad", ha señalado D’Agostino en recientes declaraciones. "Esta gala de febrero será una forma de reforzar ese compromiso, mirando hacia 2026 con ilusión, pero también con responsabilidad".



La temporada próxima también incluirá nuevas fórmulas de promoción orientadas al público joven, descuentos especiales, abonos accesibles y una apuesta decidida por visibilizar a los nuevos talentos de la isla. La empresa ha reiterado su intención de mantener una política de comunicación directa con la afición, y ha destacado la importancia de generar confianza mediante el anuncio anticipado de la temporada completa.



Este paso llega tras un 2025 excepcional, donde Balears Cambio de Tercio ha conseguido hitos que hasta hace poco parecían inalcanzables. La recuperación de la Monumental de Muro tras ocho años cerrada, con un cartel encabezado por Morante de la Puebla, Javier Conde y Marco Pérez, supuso uno de los momentos más emotivos del año, logrando un lleno absoluto y una repercusión nacional.



A ello se suma la corrida concurso de Inca, celebrada el 3 de agosto, con ejemplares de hierros históricos como Miura y un indulto que marcó un antes y un después en la historia reciente de la tauromaquia balear. El broche final llegó el 7 de diciembre con un festival taurino en Muro que reunió a matadores y novilleros locales en una jornada vibrante, en la que se cortaron dieciséis orejas y un rabo.



Con estos antecedentes, Francisco Javier D’Agostino y su equipo afrontan 2026 con la mirada puesta en consolidar lo logrado y seguir expandiendo los horizontes de la Fiesta en las Islas. La gala de febrero marcará el primer paso de una temporada que, a juzgar por las expectativas, no tardará en volver a hacer historia.







