Freetour.com destaca las ciudades más infravaloradas de España

Cádiz - FOTO DE ARIZBETH GARIBAY EN UNSPLASH

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid , 5 de mayo de 2026.

FREETOUR.com, la plataforma global de free tours presente en 145 países, ha publicado una nueva guía elaborada por expertos sobre las ciudades más infravaloradas de España. El informe señala un cambio creciente en el comportamiento de los viajeros, que cada vez se alejan más de los destinos masificados y apuestan por ciudades más pequeñas, con mayor identidad local, mejor relación calidad-precio y una experiencia más auténtica.

A partir del análisis de destinos y patrones de viaje locales, la guía destaca ciudades como Teruel, León, Cádiz, Salamanca, Pontevedra, Girona, Cáceres y Tarragona como ejemplos de destinos urbanos españoles que encajan cada vez más con lo que buscan los viajeros hoy: facilidad para recorrer a pie, riqueza cultural, menos aglomeraciones y una conexión más directa con la vida local.

“España sigue siendo uno de los mercados turísticos más atractivos de Europa, pero los viajeros son cada vez más selectivos con el tipo de experiencia urbana que buscan”, afirma Ignacio Merino, CEO de FREETOUR.com. “Cada vez más personas miran más allá de Barcelona y Madrid y se interesan por ciudades que se sienten menos saturadas, más humanas en escala y más conectadas con la cultura local”.

Según el análisis de FREETOUR.com, el atractivo de estas ciudades no se limita a evitar las multitudes. También responde a una mejor adaptación al estilo de viaje de cada persona, ya sea que priorice arquitectura, gastronomía y vino, ambiente costero, viajes en solitario o una exploración más pausada y centrada en el paseo.

Entre los destinos más destacados por su arquitectura, el informe señala Teruel por sus torres mudéjares, Tarragona por su legado romano, y Cáceres, Burgos, Cuenca, Ávila y Zaragoza por la forma en que su patrimonio histórico define la experiencia urbana. En el ámbito gastronómico, la guía destaca León por su cultura de tapas gratuitas, Logroño por su concentración de bares de vino y Jerez de la Frontera por su fuerte identidad vinculada al vino de Jerez.

El informe también identifica una clara preferencia por ciudades más caminables y de ritmo más relajado. Pontevedra sobresale por su modelo urbano peatonal, mientras que Girona y Salamanca destacan por su tamaño compacto y su vida social en la calle, ideales tanto para escapadas cortas como para viajes independientes.

“Cada vez se valora más poder recorrer la ciudad a un ritmo natural”, añade Ignacio Merino. “Lugares como Pontevedra, Girona o Cádiz funcionan porque permiten vivir la ciudad sin prisas. Y eso es cada vez más importante en la forma en que viajamos hoy”.

El auge del viaje en solitario es otra tendencia que se refleja en el informe. FREETOUR.com identifica Salamanca como una de las ciudades más interesantes para viajeros solos gracias a su ambiente universitario, su tamaño manejable y la facilidad para socializar. También destacan Girona, León, Oviedo y Pontevedra como destinos cómodos para explorar de forma independiente y al propio ritmo.

La guía sostiene además que muchas de estas ciudades menos conocidas se están consolidando como alternativas reales a destinos urbanos más grandes y caros. León se presenta como alternativa gastronómica a San Sebastián, Zaragoza como opción menos saturada que Barcelona y Cádiz como una versión más relajada de Sevilla. Según el informe, este cambio permite acceder a la riqueza cultural de España con menores costes y menos presión turística.

“A nivel urbano, caminar sigue siendo una de las mejores formas de entender un destino”, concluye Ignacio Merino. “En ciudades más pequeñas o menos conocidas, el contexto local marca una gran diferencia. Por eso resultan tan gratificantes: se descubren poco a poco, y eso genera una experiencia de viaje mucho más rica”.

FREETOUR.com concluye que la próxima fase de crecimiento del turismo urbano en España podría venir impulsada por una mayor diversidad de ciudades con identidad propia, más allá de los destinos más internacionales. Para el viajero, esto se traduce en más carácter, más espacio y, a menudo, mejor relación calidad-precio.

Sobre FREETOUR.com

FREETOUR.com es un marketplace global de free tours y experiencias locales que conecta a viajeros con guías en 145 países. La plataforma está especializada en el descubrimiento de ciudades a través de tours guiados por locales y colabora con una amplia red de proveedores en España, Europa y el resto del mundo.