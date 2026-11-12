Gisela, CantaJuego y Papá Noel darán la bienvenida a la Navidad en Xanadú el 20 de noviembre

Actuación de Gisela. - GISELA

- La conocida cantante protagonizará el tradicional evento del encendido de luces con el que complejo madrileño dará por inaugurada la temporada navideña

- A partir de las 19:00 horas, todos los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar en directo de la actuación de Gisela y del espectáculo de CantaJuego con la presencia del payaso Tallarín

- Papá Noel junto a sus ayudantes los elfos se deslizarán por la pista de nieve de Snozone para unirse a la cuenta atrás y dar todos juntos al botón del encendido sobre el escenario de ‘ágora’

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de noviembre de 2026.- La Navidad en Xanadú es ilusión, magia, buenos deseos, y, sobre todo, una época para compartir y celebrar. Por este motivo, y como es tradición, el complejo madrileño ha preparado un gran evento para dar la bienvenida e inaugurar de forma oficial la temporada navideña junto a todos sus visitantes.

Así, el viernes 20 de noviembre a partir de las 19:00 horas, el escenario de ‘ágora’ acogerá un gran espectáculo protagonizado por Gisela. La conocida cantante, acompañada de sus princesas, interpretará un repertorio de algunos de sus temas más conocidos. Un momento mágico y lleno de emoción que hará disfrutar al público de todas las edades.

Después, la música continuará con uno de los personajes más queridos y populares de CantaJuego: el payaso Tallarín, que hará cantar y bailar a los más pequeños con un espectáculo lleno de ritmo, alegría y diversión.

A continuación, llegará uno de los momentos más esperados por todos: la llegada de Papá Noel, que se deslizará por la pista de Snozone acompañado de sus ayudantes, los elfos, para dirigirse después directamente al escenario de ‘ágora’ para participar en el encendido.

Ya todos juntos en el escenario, protagonistas, invitados y público asistente harán juntos y al unísono la cuenta atrás del encendido del árbol de Navidad y de toda la decoración y luces que Xanadú ha preparado para ambientar el centro durante estas fechas tan especiales.

Una Navidad de cuento en Xanadú

Una vez inaugurada de forma oficial la Navidad, Papá Noel estará a partir de las 20:30 horas en Plaza Xanadú para que los más pequeños puedan visitarle y comenzar a entregarle sus cartas de deseos y regalos.

Un encuentro de lo más especial que tendrá lugar en un auténtico pueblo navideño. Un universo mágico de cuento donde cada espacio representa un capítulo y donde cada niño y cada familia se convierten en los auténticos protagonistas de la historia.

Así, desde el 20 de noviembre y el 24 de diciembre, Papá Noel estará en su cabaña situada en el corazón de este pueblo navideño para recibir y vivir momentos inolvidables con todos los niños antes de comenzar su gran viaje para repartir ilusión y regalos por todas las casas del mundo.

Encendido con Gisela en Xanadú

Cuándo: Viernes 20 de noviembre

Dónde: escenario ‘ágora’ (zona restauración intu Xanadú. Planta Baja)

Horario:

19:00h: ACTUACIÓN GISELA Y PRINCESAS

19:15h: Actuación payaso Tallarín de CantaJuego

19:35h: Descenso Papá Noel pista de nieve Snozone

19:55: Llegada Papá Noel al escenario de Ágora

19:56: Cuenta atrás y encendido de luces con Gisela, Papá Noel, el payaso Tallarín y princesas.

20:00h: Fin del evento.

20:30h: Papá Noel recibe la visita de los niños en Plaza Xanadú.

Para más información: https://www.xanadumadrid.com/landing/navidad-2026/

Sobre Xanadú

Construido en el año 2003, Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers, Silbon, Lacoste y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium e Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por El Corte Inglés como copropietario y Alfana IM desde su compra en julio de 2026. Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

El centro comercial adopta la denominación ‘Xanadú’, una nueva identidad renovada, manteniendo íntegramente su oferta comercial, de restauración, de ocio y experiencias.

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