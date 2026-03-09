IX Desfile Intermunicipal de Generales del Ulla en Lestedo - Fiesta de la Filloa de Lestedo

Se incrementó el programa de actividades gastronómicas, además de propuestas culturales y de ocio del evento celebrado en esta localidad del ayuntamiento de Boqueixón (A Coruña). La celebración estuvo presente en 5 millones de cupones del sorteo de la ONCE vendidos en toda España

A Coruña, 9 de marzo de 2026.- La Fiesta de la Filloa de Lestedo (Boqueixón-A Coruña), declarada de Interés Turístico Nacional, ha concluido "su edición más exitosa". Así lo ha afirmado el presidente de la asociación organizadora del evento, Juan Silva, quien recordó que "todo esto no sería posible sin la implicación ni el esfuerzo de las más de 240 personas que hacen que esta celebración esté en el lugar que está".



No en vano, fueron más de 47.000 las personas que acudieron a las diferentes actividades ofrecidas entre el viernes 13 y el domingo 22 de febrero en esta localidad coruñesa. La jornada de mayor afluencia fue, precisamente, esta última, con un día grande lleno de propuestas gastronómicas, culturales y de ocio. Del mismo modo, más de 70.000 Filloas de Lestedo fueron servidas en diferentes variantes (solas, con rellenos dulces y salados, además de unas específicas dirigidas a personas con celiaquía).



La variedad de propuestas ha llevado a que la celebración registre un nuevo éxito. Entre los hitos logrados este año se encuentran la puesta en marcha de "más actividades culinarias que nunca", dentro del programa Filloa Cooking. Una sección que llenó durante casi dos semanas el local social de Lestedo de showcookings y talleres de la mano de grandes profesionales como los chefs Roberto Balado (Restaurante O Balado-Sol Verde Repsol) y Kike Piñeiro y Eloy Cancela (Restaurante A Horta do Obradoiro, recomendado en la Guía Michelín). Cada una de las propuestas registró una media de 40 participantes, llegando a acercarse a las 300 personas.



Filloa Accesible

Otra de las grandes novedades de esta edición ha sido la implicación de la ONCE con la celebración. En palabras de Silva, "se ha llevado el nombre de la Fiesta de la Filloa de Lestedo por toda España a través de la venta de 5 millones de cupones" con la imagen del evento. Como fruto de esta colaboración, desde la Asociación da Filloa de Lestedo se organizó una cata sensorial -dentro de la sección Filloa Accesible- dirigida a asociados de la Agencia ONCE de Santiago.



Las actuaciones musicales también fueron una constante en el programa de la XLIII Fiesta de la Filloa de Lestedo, contando con los diferentes grupos de la Asociación Cultural Mestre Manuel Gacio como protagonistas. A ellos se sumaron otras agrupaciones en el Festival de la Filloíña -que también ofreció el tradicional concurso infantil de disfraces y un concierto de Uxía Lambona e A Banda Molona-, así como la música de otro tipo de formaciones. Estas saltaron al escenario el día grande de la XLIII Fiesta de la Filloa de Lestedo, con la participación de la charanga BB+, los grupos Ibiza, Origen y la orquesta París de Noia, que puso el broche de oro a una intensa jornada.



Carnaval tradicional de los Generales del Ulla

Entre las propuestas más destacadas de la misma, destacó el IX Desfile Intermunicipal de Generales del Ulla junto con los atranques -batallas dialécticas cargadas de la típica retranca gallega-. Se trata de un Carnaval singular de la zona y de Interés Turístico de Galicia cuyos orígenes se remontan a las invasiones napoleónicas en el territorio.



Otro de los momentos culmen de la jornada grande del evento fueron el pregón y la entrega de los Mandiles de Honor. En esta edición fueron para el pregonero, Emilio de la Iglesia, director general del Gabinete técnico de la Presidencia de la Xunta de Galicia; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el conselleiro de Cultura, José López; el director de la Agencia en Santiago, José Antonio Riveiro, y los presidentes de las asociaciones de fiestas de San Bieito de Sergude, José Manuel Santos, y de las Carrozas de San Cidre, Alejandro Pena (ambas de Boqueixón).



Desde la Asociación da Filloa de Lestedo esperan seguir ampliando las propuestas gastronómicas, culturales y de ocio que se ofrecen desde esta parroquia del municipio coruñés de Boqueixón. Además, aguardan seguir ampliando horizontes apostando por iniciativas diferenciadoras que sigan poniendo esta cita en un lugar destacado en el calendario festivo español.

