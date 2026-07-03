Mad Maximus Cup, Oro en los Premios Impacte - LATERAL THINKING

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 3 de julio de 2026.

Un proyecto que transformó el Parc del Fòrum de Barcelona en un escenario de fútbol urbano, moda, música y cultura contemporánea durante el fin de semana del Clásico.

La campaña ha sido reconocida con el Premio Oro en la categoría Impacte de l'Esdeveniment por su impacto cultural y su capacidad de convertir una plataforma global en una experiencia profundamente conectada con Barcelona.

La Mad Maximus Cup, impulsada por Nike junto con el Barça y Travis Scott, ha sido galardonada con el Premio Oro en la categoría Impacte de l'Esdeveniment en los Premios Impacte, promovidos por el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya.

El jurado ha reconocido la capacidad del proyecto para generar impacto más allá del evento, conectando deporte, música, moda y cultura contemporánea en una experiencia que situó Barcelona en el centro de la conversación global.

Una experiencia para convertir Barcelona en un escenario de cultura contemporánea

Celebrada en Barcelona durante el fin de semana del Clásico, este evento transformó el Parc del Fòrum en un gran escenario de fútbol urbano, moda, música y cultura contemporánea.

La propuesta recuperaba el espíritu de los grandes torneos callejeros a través de un formato de fútbol 2 contra 2 de alta intensidad disputado dentro de una gran jaula, ante más de 1.500 espectadores.

El evento reunió a algunos de los mejores jugadores de fútbol urbano, creadores emergentes y una nueva generación que vive el deporte como una expresión cultural. Un concierto exclusivo de Travis Scott y la participación de figuras como Ronaldinho, Gerard Piqué o Carles Puyol contribuyeron a convertir la cita en uno de los momentos más destacados del fin de semana futbolístico en la ciudad.

Más allá de la competición, la Mad Maximus Cup demostró el potencial de los eventos para generar comunidad y conectar diferentes universos —deporte, música, moda y creatividad— en una misma experiencia.

El proyecto también pone en valor la capacidad de Barcelona para acoger iniciativas globales y traducirlas en experiencias con una fuerte conexión con el contexto cultural local.

Un reconocimiento a un proyecto colaborativo

Este galardón reconoce una manera de entender las experiencias de marca basada en la colaboración entre marcas, talento creativo y contexto local.

Lateral Thinking ha formado parte del proyecto como agencia responsable de su desarrollo, trabajando conjuntamente con Nike y el resto de agentes implicados para adaptar una plataforma global a los códigos culturales de Barcelona.

"Es un orgullo ver reconocido un proyecto construido gracias a la colaboración entre tantos equipos y personas. Estamos muy agradecidos a Nike por la confianza y orgullosos de haber podido contribuir a hacerlo realidad", afirma Roger Planas, CEO de Lateral Thinking.

Más allá del premio, este reconocimiento pone en valor el papel de los eventos como plataformas capaces de conectar cultura, deporte y comunidad, así como el trabajo conjunto de todas las personas y organizaciones que han hecho posible la Mad Maximus Cup.