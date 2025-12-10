Moonvival, el primer reality de supervivencia generado íntegramente con inteligencia artificial

Moonvival Challenge - Moonvival

Kleverplay irrumpe en el sector del entretenimiento con Moonvival, el primer reality show de supervivencia creado íntegramente con inteligencia artificial. Un formato innovador que combina narrativa extrema, interacción masiva en tiempo real y humor en clave viral para inaugurar una nueva era de contenidos híbridos entre humanos e IA

Madrid, 10 de diciembre.- Kleverplay anuncia el lanzamiento de Moonvival, el primer reality show de supervivencia creado íntegramente con inteligencia artificial. Un formato inédito, sorprendente y global que fusiona supervivencia extrema, participación en tiempo real y humor viral.



En Moonvival, seis civiles —ganadores del mítico Ticket Dorado oculto en la fragancia Moon Pulse— son trasladados al remoto Campamento Malapert, una cresta lunar situada a 150 km de la futurista megaciudad Base Selenia. Allí deberán sobrevivir 100 días de aislamiento, escasez y desafíos extremos con un único objetivo: convertirse en el primer civil que resiste 100 días en la Luna y ganar un premio de 20.000.000 $.



Inspirado por Survivor, Alone y universos como The Martian o The Expanse, Moonvival explora qué ocurre cuando la supervivencia humana se cruza con la inteligencia artificial. La meta es clara: llevar el reality más allá de la Tierra y demostrar que la IA puede no solo generar un programa, sino también transmitir emoción, riesgo y evolución humana. Creado con inteligencia artificial generativa mediante la combinación de múltiples herramientas —como Elevelabs, Freepik, KlingAI, Google Nano Banana, Suno y muchas más— para dar forma a una experiencia verdaderamente única.



Moonvival es un formato experimental que marca un punto de inflexión y sienta las bases de cómo será el entretenimiento audiovisual en los próximos meses: híbrido, interactivo y codiseñado entre humanos e inteligencia artificial. La audiencia, por primera vez, se convierte en agente activo: decide expulsiones, reorganiza los pods, envía suministros virtuales que se transforman en recursos reales e incluso determina si un concursante puede regresar tras una crisis crítica. Con likes, comentarios y donaciones, el público actúa como el auténtico soporte vital del campamento.



Kleverplay es una empresa especializada en gamificación corporativa, orientada a crear experiencias virtuales, juegos y dinámicas online para empresas con el fin de motivar a sus empleados, mejorar el trabajo en equipo, facilitar la formación, integración y desarrollo profesional dentro de la organización.







