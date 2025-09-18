El mundo de The Witcher regresa a España con Aretuza: Escuela de Hechicería, un evento oficial e inmersivo

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 18 de septiembre de 2025.-

Efimeral y CD PROJEKT RED traen una nueva edición de esta experiencia dentro del universo de Geralt de Rivia, enmarcada en el Festival del Joc del Pirineu. Las inscripciones empiezan el lunes 22 de septiembre a las 20:30h

Efimeral y CD PROJEKT RED anuncian la apertura de inscripciones para las próximas ediciones en castellano de Aretuza: Escuela de Hechicería, la saga oficial de eventos inmersivos de The Witcher. Como novedad, Aretuza formará parte del Festival del Joc del Pirineu, el gran encuentro anual de cultura lúdica que se celebra en La Seu d’Urgell.



Las nuevas ediciones de este rol en vivo tendrán lugar en dos tandas: del 17 al 20 de abril y del 24 al 27 de abril de 2026, en el Castell de Ciutat (La Seu d’Urgell, Cataluña). Durante cuatro días, los participantes se pondrán en la piel de aprendices de magia en plena fundación del Capítulo de Hechicería, del cual formaron parte personajes icónicos como Yennefer de Vengerberg o Triss Merigold. Asistirán a clases, se adentrarán en antiguos misterios, vivirán intrigas políticas, explorarán alianzas y rivalidades, y se enfrentarán a monstruos tanto literales como simbólicos, en una experiencia inmersiva que combina rol en vivo, narrativa y efectos especiales en un entorno único: un hotel 4* en una fortaleza del siglo XVI.



Aretuza no es un evento aislado, sino una campaña de rol en varios episodios. Los personajes evolucionan de una edición a otra y la historia se va transformando con las decisiones de los jugadores. La primera edición, celebrada en noviembre de 2024, tuvo una acogida extraordinaria: las plazas se agotaron tan rápido que fue necesario abrir un segundo fin de semana, y cerró con una nota media de 9,25 sobre 10 en la encuesta de feedback rellenada por los participantes. Ahora vuelve a abrir sus puertas, tanto para personas que desean continuar su historia como para aquellos que quieren empezar por primera vez.



Las inscripciones se abren el 22 de septiembre de 2025 y estarán disponibles durante 7 días, mediante un formulario de solicitud de plaza. Después, en el caso de que sigan quedando entradas disponibles, se irán asignando por orden de llegada.



Gracias al acuerdo oficial entre CD PROJEKT RED y Efimeral, Aretuza se ha convertido en la puerta de entrada al universo de The Witcher más allá de la pantalla, ofreciendo a los fans la oportunidad de formar parte activa de su historia en un marco cultural de referencia como el Festival del Joc del Pirineu.



Entre los proyectos recientes destacan:



• Dos ediciones de Aretuza en noviembre de 2025, con una valoración media de 9,25/10 por parte de los participantes



• La Mascarada de Yule, un evento oficial e inmersivo de The Witcher celebrado durante las fiestas de invierno y el estreno del último tráiler



• Y nueve ediciones de Something Ends, Something Begins, un LARP político inspirado en The Witcher y con jugadores de todo el mundo



• Dos ediciones de Aretuza en inglés, con entradas agotadas, en enero y febrero de 2026 y con participantes de más de 30 países



Más información:

Página web e inscripciones: Rol en Vivo Aretuza

Guía de juego [PDF online]: Guía de juego Aretuza

Kit de prensa con imágenes y vídeos en alta resolución disponible bajo petición.



Emisor: Efimeral y CD PROJEKT RED

Contacto

Nombre contacto: Ariadna Vidal

Descripción contacto: Efimeral | Storytelling designer

Teléfono de contacto: 93 116 07 07



