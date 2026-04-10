‘Oliva Boxing Talents’ lanza la liga profesional femenina en la Comunidad Valenciana - Boxing Talents

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 10 de abril de 2026.-

Boxing Talents, el gran torneo del pugilismo español del que todo el mundo habla, inicia su formato profesional con la liga femenina ‘todas contra todas’ y, al mismo tiempo, aterriza en la Comunidad Valenciana el viernes 17 de abril. Es la denominación oficial de esta cuarta parada del evento, que ha visto la luz con el objetivo de detectar talento emergente, facilitar el salto al profesionalismo y ofrecer una plataforma real de proyección nacional e internacional para los boxeadores y boxeadoras con mayor futuro del país.

En concreto, esta cita de ‘Oliva Boxing Talents’ se celebrará el viernes 17 de abril, a partir de las 19:30 horas, en el Pabellón Municipal de Deportes (c/ Gabriel Miró, 32 A) de esta localidad de la provincia de Valencia.

Después del éxito en Calanda (Teruel), Arteixo (La Coruña) y Villanueva de la Torre (Guadalajara) —localidad esta última donde se dieron cita grandes campeones del boxeo español como Jero García, Michael Oyono y Luis ‘Coraje’ Muñoz, entre otros—, ‘Oliva Boxing Talents’ marca el comienzo de la liga profesional femenina. Un formato de ‘todas contra todas’ donde la técnica, el coraje y la disciplina se citan en el cuadrilátero. En Boxing Talents creen que el talento no tiene género pero sí necesita reconocimiento, sobre todo cuando encuentras participantes que quieren competir con españolas.

Un combate profesional y nueve amateurs

Cabe destacar que la liga profesional se basa en un sistema de puntuación puro para garantizar la máxima competitividad: tres puntos por victoria, uno por empate (combate nulo) y cero por la derrota. Los combates se disputarán a cuatro asaltos de dos minutos cada uno y los guantes profesionales de la firma Custom Fighter serán de 10 onzas. Así, en Oliva se verá un gran combate que cerrará la velada —de un total de diez peleas—, que será el que enfrentará a la malagueña Paula Sánchez (Academia Juan Trigo) con la madrileña María Horche (David Arribas) por un puesto en la gran final, dentro del peso superligero.

Antes, y también dentro de las semifinales del torneo —pero dentro del boxeo Clásico Élite (amateur), de tres asaltos de tres minutos—, se verá a Branyel Suárez (Papin Box – Galicia) vs Abdelkader (MTZ Box – Aragón) y Yoelvis Jesús (MTZ Box - Aragón) vs Theo Bastidas (Cachorros Boxing Club - Aragón), en ambos casos en la categoría de 60-65 kilos; y a David Edeniel (Sento – C. Valenciana) vs Carlos García (Club Boxing Sada – La Coruña), en 70-75 kilos.

Dentro de los cuartos de final, David Huerta (Lominchar – Madrid) se enfrentará a Ángel Salinas (Club de Boxeo Sedaví / Tamarit – C. Valenciana), Yeray Delgado (Gutiérrez – Sevilla) a Álvaro Abad (MTZ Box – Aragón) y Hiago Melo (Moyano – Aragón) a Carles Robles (Sento – C. Valenciana), con estos tres combates en la categoría de 65-70 kilos. Además, Eugenio Montoya (Iuza – Valencia) peleará contra Daniel Loza (Moyano – Aragón), en 70-75 kilos, y David Alfredo Ouguango (Sento – C. Valenciana) frente a Alberto González (Kaká Boxing – Sevilla), en 50-55 kilos.

La velada comenzará con el combate, fuera de torneo, entre Mohamed Reda Fikri (Iuza – Valencia) y Alexandru Radu Dino (Club de Boxeo Sedaví / Tamarit – C. Valenciana), en la categoría de 54-57 kilos, con tres asaltos de tres minutos.

Y es que el objetivo de Boxing Talents es unir boxeo Profesional y Clásico Élite (amateur) en un mismo formato competitivo, reuniendo los combates, y todos los entresijos que los rodean —como el día a día de los participantes en el torneo—, en una serie documental televisiva que seguirá a los boxeadores seleccionados. De esa selección se encarga toda una institución del pugilismo español como es Manel Berdonce, cuya trayectoria como boxeador olímpico, entrenador y formador garantiza un criterio riguroso, profesional y objetivo. Conocido como el Tigre de Tetuán, Berdonce ha unido sus fuerzas para la ocasión con la promotora Rock & Box y la consultora deportiva Adsor para que Boxing Talents dé al boxeo español el impulso que se merece.

Cinturón blanco de Custom Fighter

A los distintos campeones de Boxing Talents se les entregará el cinturón blanco creado por la marca de material deportivo Custom Fighter en colaboración con Rock&Box Magazine. Concebida como símbolo de pureza, nobleza y sacrificio, se trata de una pieza exclusiva que se inspira en el legado del boxeo profesional y en el icónico estilo de Rocky Balboa, además de rendir homenaje a dos leyendas como son María Jesús Rosa, primera campeona mundial española, y a Kiko Martínez, último campeón mundial que ha tenido el país hasta la fecha.

También conviene señalar que los ganadores de cada combate entregarán el trofeo de Boxing Talents a sus contrincantes, como símbolo de la máxima deportividad que inspira a este torneo.

Entradas y precios

Las entradas para la velada de ‘Oliva Boxing Talents’ ya están disponibles a un precio de:

- 20 € pista

- 10 € grada

Ya pueden adquirirse en distintos clubes de la provincia de Valencia:

Sento Martínez

Club boxeig Tsubox

C/ Barrio San Cristóbal 12 bajo - Valencia

Club Boxeo Sedaví

Carrer L’Horta, 20 - Sedaví

Pabellón Municipal Sedaví

c/ Fernando Baixauli Chornet s/n – Sedaví

Fight4life Home

Carrer dels Llanterners, 9 - Alboraia

InterSport

Carrer Lluís Vives, 6, p 9 - Moncada

Esta velada de ‘Oliva Boxing Talents’ es posible gracias al patrocinio y apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Oliva y Esports Oliva, la Generalitat Valenciana y la Federación de Boxeo de la Comunidad Valenciana.

Más información:

Facebook Rock & Box: www.facebook.com/share/1bHhRYSuk2/?mibex...

Instagram @Rockandbox

YouTube: m.youtube.com/@RockBoxTelevision/videos

Contacto

Emisor: Boxing Talents

Contacto: Boxing Talents

Email de contacto: inscripciones@boxingtalents.com