Olvido Linares: la serie alicantina hecha sin presupuesto que empieza a viralizarse

Cartel promocional horizontal - Luisant Rodríguez

(Información remitida por la empresa firmante)

Sin presupuesto, sin equipo y con toda la ilusión del mundo: así nace "Olvido Linares", una webserie independiente creada en Alicante por Luisant Rodríguez que firma guion, dirección, producción y edición. Su originalidad y tono cómico han comenzado a viralizarse, atrayendo a un público cada vez mayor, gracias a su estilo mordaz, su humor cotidiano y costumbrista

Alicante, 2 de diciembre.- La industria audiovisual está acostumbrada a producciones cada vez más grandes, con presupuestos elevados y equipos enormes… pero de vez en cuando aparece una propuesta capaz de romper el patrón. Es el caso de Olvido Linares, una webserie independiente creada íntegramente en la provincia de Alicante y realizada con presupuesto cero, que está sorprendiendo por su repercusión y por el nivel de creatividad que ha alcanzado.



El proyecto nace de la mano del creador alicantino Luisant Rodríguez, quien asume absolutamente todas las funciones del proceso creativo y técnico: guion, dirección, edición, producción, desarrollo narrativo y diseño de la campaña digital. Una apuesta arriesgada en un panorama saturado de contenidos, que sin embargo ha logrado abrirse paso gracias a su humor particular y a la conexión inmediata con el público adulto que siente nostalgia por cierto tipo de televisión y comedia.



A diferencia de otras webseries, Olvido Linares centra su atractivo en su autenticidad: no hay productoras detrás, no hay financiación externa y no hay un equipo de decenas de personas. El proyecto se sostiene únicamente gracias al ingenio, la constancia y la mirada humorística de su autor. Esta frescura, unida a la estética reconocible y al ritmo narrativo, ha generado que distintos medios locales y provinciales hayan empezado a hacerse eco del fenómeno, destacando su originalidad y su capacidad para conectar sin depender de grandes presupuestos.



La serie sigue las desventuras de Olvido Linares, una actriz ficticia que intenta recuperar la fama perdida entre situaciones absurdas, momentos costumbristas y un retrato irónico del mundo del espectáculo. Cada capítulo presenta un tipo de humor directo, reconocible y cercano al público de entre 35 y 65 años, que es precisamente donde la serie está encontrando una respuesta más fuerte. La mezcla de sátira, referencias culturales y un ritmo que recuerda a ciertos formatos televisivos clásicos hace que su propuesta resulte familiar y diferente al mismo tiempo.



Uno de los factores que más ha sorprendido a la audiencia es la capacidad de la serie para generar viralidad sin inversión económica. Los clips circulan entre grupos de WhatsApp, comentarios de Facebook y perfiles de humor en Instagram, demostrando que todavía existe un espacio para las producciones artesanales que logran un impacto real gracias al boca a boca digital. Esta expansión orgánica está provocando que la serie empiece a consolidar una comunidad fiel que comenta, comparte y espera cada nuevo capítulo.



El autor cuenta con un elenco de actrices y actores de la provincia, sus vecinos e incluso su propia abuela de 92 años.



La evolución de Olvido Linares continúa con el estreno del capítulo 3, considerado por el propio autor como el episodio más sólido y representativo de la serie hasta el momento. Con ritmo ágil, situaciones cómicas memorables y un final sorprendente, se ha convertido en el punto de entrada ideal para nuevos espectadores.

Link a la serie: https://youtube.com/playlist?list=PLPx37OxS08g0sny88IIbeiK7eShC_KfZY



Con una comunidad creciente, una identidad muy definida y el reconocimiento progresivo de medios y blogs especializados, Olvido Linares representa un ejemplo claro de cómo la creatividad puede abrirse paso incluso en un ecosistema audiovisual dominado por grandes plataformas. La serie continúa su recorrido con nuevos capítulos en camino y una audiencia que no deja de expandirse.







Contacto

Nombre contacto: Luisant Rodríguez Juan

Descripción contacto: docufakes films / director

Teléfono de contacto: 686075077

