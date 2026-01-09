'Sin pasión no hay fútbol'; el libro que defiende el alma del deporte frente al negocio global - Editorial Club Escritores

Madrid, 9 de enero de 2026.-

Editorial Club Escritores lanza “FÚTBOL S.A.”, la nueva obra de José María Gallego Moyano, accionista del Real Betis y profundo conocedor de la industria, que reivindica al aficionado como corazón del deporte rey.

El fútbol moderno vive una paradoja: nunca antes generó tanto dinero, pero nunca antes corrió tanto riesgo de perder su esencia. FÚTBOL S.A. Cuando el fútbol perdió su alma, la nueva obra publicada por Editorial Club Escritores, llega a las librerías para ofrecer una reflexión profunda, documentada y emotiva sobre el delicado equilibrio entre el negocio global y la pasión que da vida al deporte más seguido del planeta.

Gallego Moyano no escribe desde la tribuna de prensa ni desde un despacho ajeno al césped: es accionista del Real Betis Balompié y un hombre que conoce la industria del fútbol desde sus entrañas. Su mirada combina el análisis riguroso de quien entiende de balances, derechos televisivos, multipropiedad y fair play financiero, con el latido de quien sigue creyendo que un gol en el minuto 93 puede cambiar una vida.

A lo largo de doce capítulos, el autor recorre la transformación del fútbol desde sus orígenes comunitarios hasta su conversión en una industria que mueve más de 50.000 millones de euros anuales. Analiza las finanzas de los grandes clubes, el poder mediático de la televisión y el streaming, la revolución de los estadios convertidos en centros de entretenimiento, el impacto del VAR y la inteligencia artificial, las crisis millonarias de gigantes como el Barcelona o la Juventus, y el fenómeno de la multipropiedad. Sin embargo, su tesis central es clara: sin pasión, no hay fútbol.

El dinero puede comprar estadios, jugadores y contratos, pero no puede comprar el latido de las gradas ni la emoción de un niño persiguiendo un balón en la calle, afirma el autor. Esta convicción atraviesa toda la obra, que dedica su capítulo final a los clubes que resisten: historias como las del Bury FC inglés, el Union Berlin alemán, el St. Pauli de Hamburgo o el San Lorenzo argentino, instituciones que demuestran que la pasión puede sobrevivir incluso cuando el mercado amenaza con devorarlo todo.

FÚTBOL S.A. no es un libro contra el negocio: es una invitación a gestionarlo sin olvidar que el aficionado es la razón de ser del espectáculo. Gallego Moyano propone un Decálogo que resume su visión: el hincha no es un cliente, el club es una comunidad antes que una marca, y el futuro será humano o no será.

Con una prosa accesible que no renuncia a la profundidad analítica, esta obra se dirige tanto al aficionado apasionado como al profesional del sector, al periodista especializado y al lector que quiera comprender por qué el fútbol sigue siendo, pese a todo, el negocio más humano del mundo.

FICHA TÉCNICA

Título: FÚTBOL S.A. Cuando el fútbol perdió su alma

Autor: José María Gallego Moyano

Editorial: Club Escritores Editorial

ISBN: 978-84-09-78780-7

Páginas: 196

Año: 2025

JOSÉ MARÍA GALLEGO

Jose Maria Gallego (Sevilla,1976) es empresario y fundador de varias compañías en diferentes sectores relacionados con actividades sanitarias, franquicias y real estate. Autor del libro “A 42 km de la felicidad” publicado por Alienta (Grupo Planeta) en 2012. Accionista, miembro de consejo de administración de un club de LALIGA (Real Betis Balompié) y socio fundador de Odemira Capital, fondo que compró un club histórico de LIGA 3 en Portugal (AMORA FC SAD) y materializó la desinversión en agosto de 2025.

CLUB ESCRITORES EDITORIAL

Editorial independiente de la comunidad hispana de escritores ClubEscritores.com gestionada por Rais Busom, escritor de ficción y no ficción, editor y coach literario.

