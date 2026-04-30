Rafael Pagonis y Sofia Kova reinan en el 24º Memorial Nacho Juncosa, torneo internacional de tenis sub'16

Entrega de trofeos - AENJ

(Información remitida por la empresa firmante)

El 24º Torneo Internacional de Tenis Sub’16 Memorial Nacho Juncosa, consolidado como referencia del tenis juvenil internacional, ha reunido a jóvenes promesas procedentes de más de 35 países diferentes

Barcelona, 30 de abril de 2026.- El 24º Torneo Internacional de Tenis Sub’16 Memorial Nacho Juncosa ha vuelto a confirmar su posición como una de las citas más destacadas del calendario juvenil europeo, reuniendo en las instalaciones del Club Tennis Vic a jóvenes promesas procedentes de más de 35 países diferentes, según se desprende de los cuadros oficiales del torneo. Una cifra que reafirma la dimensión internacional y el creciente atractivo del evento, en línea con el éxito organizativo de las últimas ediciones.



Organizado por la Associació Esportiva Nacho Juncosa y puntuable para el Tennis Europe Junior Tour en categoría Grado 1, el torneo ha destacado nuevamente por su alto nivel competitivo y la calidad de los participantes.



En la final masculina individual, el griego Rafael Pagonis, primer cabeza de serie, se alzó con el título tras imponerse al español García Doménech en un exigente encuentro que se decidió en tres sets (6-4, 6-7(4), 6-2). El partido ofreció un gran espectáculo, con alternativas constantes y un segundo set muy igualado que se resolvió en el tie-break, antes de que el jugador heleno mostrara su superioridad en el set definitivo.



En categoría femenina, la española Sofia Kova, tercera cabeza de serie, firmó un torneo impecable y se proclamó campeona tras vencer a la rusa Anna Chuchilina por 6-0 y 6-4. Kova dominó con claridad el primer set y supo gestionar con madurez los momentos de mayor igualdad en la segunda manga.



En dobles masculinos, la pareja polaca formada por Mikolaj Arent y Jakub Kolowiecki se llevó el título tras derrotar a los españoles García Doménech y González Julen por 6-2, 5-7 y 10-7, en un emocionante super tie-break que mantuvo la incertidumbre hasta el último punto.



Por su parte, en dobles femeninos, el triunfo fue para la dupla integrada por Eda-Lara Sacirovic (Bosnia y Herzegovina) y Leonie Schauer (Austria), que superaron a Olimpia Jagodzinska (Polonia) y Danai Margariti (Chipre) por 6-0 y 7-6(4), en un encuentro que combinó dominio inicial y máxima igualdad en el segundo set.



Más allá del apartado deportivo, el torneo ha mantenido su firme compromiso social. Durante la semana se ha llevado a cabo una jornada de tenis dirigido a jóvenes de la Fundació Sant Tomàs, reforzando así la vertiente inclusiva del Memorial y su apuesta por acercar el deporte a colectivos con discapacidad o dificultades de desarrollo.



La ceremonia de entrega de premios contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas el presidente de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo; el regidor d’Esports de la ciudad de Vic, Eduard Comerma; el presidente de la Associació Esportiva Nacho Juncosa (AENJ), José Ignacio Juncosa; la directora de Relaciones Institucionales de la AENJ, Maite Juncosa; el director del torneo, Jaume Cors; así como miembros de la junta directiva del Club Tennis Vic.



Con esta nueva edición, el Memorial Nacho Juncosa sigue consolidándose como un referente del tenis base internacional, no solo por su nivel deportivo, sino también por su capacidad de generar impacto social y proyectar el talento de futuras figuras del circuito profesional.

Contacto

Nombre contacto: Nacho Juncosa

Descripción contacto: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MEMORIAL NACHO JUNCOSA

Teléfono de contacto: 645517132