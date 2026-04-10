El Raquetazo y El Triplazo: nacen los nuevos referentes del podcast deportivo en España - MEDIA HOUSE GROUP

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 10 de abril de 2026.

El ecosistema de la comunicación deportiva en español suma dos nuevos proyectos con vocación de liderazgo: El Raquetazo y El Triplazo. Estos dos podcasts combinan actualidad, análisis y entretenimiento de la mano de algunos de los periodistas más reconocidos del panorama nacional.

Ambos formatos apuestan por una narrativa cercana, dinámica y rigurosa, apoyándose en el talento de sus presentadores y en un enfoque editorial pensado para el aficionado actual.

Ambos programas iniciarán su andadura a partir del Viernes 10 de Abril en sus respectivos canales de RRSS.

Verán la luz con episodios inaugurales protagonizados por figuras de referencia internacional:

El Triplazo : Centrado en el baloncesto, inaugurará sus emisiones con una entrevista en profundidad al exseleccionador español “Pepu” Hernández , quien ejercerá de invitado y padrino de honor.

: Centrado en el baloncesto, inaugurará sus emisiones con una entrevista en profundidad al exseleccionador español , quien ejercerá de invitado y padrino de honor. El Raquetazo: Dedicado al tenis, debutará con un programa de actualidad centrado en los torneos Conde de Godó de Barcelona y el Rolex Monte-Carlo Masters 2026, los dos con máxima proyección mediática.

El talento periodístico, en el centro

El Raquetazo estará liderado por Roberto Carretero (comentarista de Movistar+) y José Antonio Mielgo, dos de las voces más autorizadas del tenis en España. Por su parte, El Triplazo contará con Fran Guillén y Fernando Martín, referentes indiscutibles en el ámbito del baloncesto que aportarán análisis, personalidad y cercanía a cada episodio.

Un formato ágil y constante

Con una frecuencia semanal, ambos programas combinarán actualidad, entrevistas y contenido exclusivo, creando una cita recurrente para los seguidores del deporte. El proyecto nace con una ambición clara: consolidarse como una referencia a través de una propuesta editorial sólida y un enfoque moderno del entretenimiento.



