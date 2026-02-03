El regalo perfecto para San Valentín: una experiencia inolvidable en Madrid

El mejor plan para san valentín - WAH SHOW MADRID

(Información remitida por la empresa firmante)

El regalo perfecto para San Valentín: una experienciainolvidable en Madrid

Sorprender con algo que se siente, se comparte y se recuerda. WAH Show propone una de las mejores experiencias en Madrid para San Valentín, un espectáculo inmersivo donde la música en directo, la gastronomía y la emoción se convierten en el plan ideal para celebrar el amor en todas sus formas

Madrid, 3 de febrero.- Encontrar el regalo de San Valentín ideal no siempre es fácil. Flores, perfumes o cenas tradicionales se repiten año tras año, pero cada vez más personas buscan regalar experiencias que creen recuerdos reales. En este contexto, WAH Show se consolida como uno de los planes más originales para San Valentín en Madrid, una experiencia cultural única que ya ha emocionado a más de medio millón de espectadores.



Reconocido por Tripadvisor dentro del 10 % de las mejores experiencias del mundo, WAH Show es mucho más que un espectáculo. Concebido y producido íntegramente en España, transforma una tarde o noche en un viaje emocional completo, donde la música, la gastronomía y la celebración conviven en un mismo espacio: el Espacio WAH de IFEMA Madrid, un recinto de más de 5.000 m equipado con tecnología escénica de vanguardia, sonido envolvente 360º y una impresionante pantalla LED indoor de 240 m, la más grande de Europa.



La experiencia se estructura en tres actos. El primero es el Food Hall, punto de encuentro para comenzar la celebración con gastronomía internacional, actuaciones en vivo y diferentes formatos para disfrutar, desde opciones street food hasta propuestas más exclusivas. El segundo acto tiene lugar en el Teatro WAH, el corazón del espectáculo, donde más de 40 artistas reinterpretan grandes himnos de la historia de la música fusionando rock, pop, ópera, flamenco y electrónica en un show de gran formato. La experiencia continúa con el aftershow en La Catedral, un espacio envolvente donde la música y la energía invitan a seguir celebrando.



Durante el mes de febrero, WAH Show se posiciona como uno de los mejores regalos de San Valentín en Madrid. Una propuesta pensada para parejas, amigos o para quienes desean celebrar el amor propio y el amor por la música. No es un regalo material, es una vivencia compartida.



Con motivo de San Valentín, WAH ofrecerá cuatro funciones especiales del 12 al 14 de febrero, con una ambientación cuidada al detalle y el lanzamiento del Pasaporte WAH – Edición San Valentín, que incluye una propuesta gastronómica especial con tres platos, postre y dos cócteles incluidos. Este pasaporte puede adquirirse al comprar la entrada o directamente en el espectáculo.



Además, las tarjetas regalo WAH, disponibles desde 50 €, permiten personalizar el diseño, añadir una dedicatoria y enviarlas al instante, convirtiéndose en una opción práctica y emocional para quienes buscan qué regalar en San Valentín sin renunciar a sorprender.



WAH Show está disponible de jueves a sábado, con funciones a las 19:30 y sesiones matinales los sábados a las 13:30. Las entradas parten desde 41€, con opciones VIP desde 91€, además de packs especiales para grupos y celebraciones. Disponibles en www.wahshow.com



"Este San Valentín, regala tiempo juntos, regala emoción y regala recuerdos que se quedan para siempre".







Contacto

Nombre contacto: María Fernanda Flores Huerta

Descripción contacto: PR Manager en WAH Show Madrid

Teléfono de contacto: 653626467

