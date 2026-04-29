El reset mental es el principal motivo de viaje para 66% de los viajeros españoles de la Gen Z y Millennial

LAKE LOUISE - KAYAK

(Información remitida por la empresa firmante)

KAYAK revela destinos europeos y de larga distancia con spas ideales para desconectar esta primavera

Madrid, 29 de abril de 2026.- Este año, lo imprescindible no es un itinerario apretado, sino saber parar, o al menos así lo afirman los jóvenes españoles de las generaciones Z y Millenial. Según KAYAK, un motor de búsqueda de viajes líder, el 66% de los viajeros españoles de estas generaciones afirma que su principal motivo para viajar este año es hacer un reset mental; con el 66% de las mujeres y el 68% de los hombres priorizando relajarse, desconectarse y cuidar de su salud mental.



Esta tendencia, denominada viajes que enriquecen o "Well’th Trips" (combinación de wellness y health en inglés)" y reflejada en el último informe de tendencias de viaje de KAYAK, muestra cómo los jóvenes españoles están replanteándose el concepto de lujo en los viajes. "En KAYAK observamos cómo el sector evoluciona de la mano de los viajeros más jóvenes, que quieren simplificar cómo invierten su tiempo, dinero y energía. Para muchos, el lujo ya no es hoy sinónimo de un hotel de 5 estrellas, sino de disfrute y desconexión y el bienestar, un destino en sí mismo", señala Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa.



Para aquellos que buscan un reset en primavera, la época de renovación por excelencia, KAYAK revela cuáles son los destinos, tanto de larga distancia como europeos, que ofrecen una mayor densidad de spas entre toda su oferta hotelera.



Top 10 de destinos de larga distancia para un viaje de bienestar

Los destinos de América del Norte dominan el ranking internacional con Estados Unidos y Canadá y las ciudades a lo largo de las Montañas Rocosas como protagonistas. La lista combina escapadas clásicas en plena naturaleza con destinos más inesperados. Lugares como Lake Louise (Canadá), Pigeon Forge y Sevierville (Tennessee), o Kaanapali y Kapolei (Hawái) demuestran que los viajeros pueden encontrar esta nueva "riqueza" en destinos que no siempre se asocian con el bienestar a primera vista.



Estos son los destinos de larga distancia para un viaje de bienestar, el precio medio por noche de hotel en primavera 2026 y la concentración de spas sobre la oferta hotelera total del destino.



1. Lake Louise, Canadá: 447 €, (78%)



2. Pigeon Forge, Estados Unidos: 128 €, (75%)



3. Kaanapali, Estados Unidos: 365 €, (75%)



4. Saint George, Estados Unidos: 118 €, (71%)



5. Kapolei, Estados Unidos: 735 €, (69%)



6. Whistler, Canadá: 191 €, (69%)



7. Sevierville, Estados Unidos: 137 €, (66%)



8. Big Sky, Estados Unidos: 261 €, (65%)



9. Steamboat Springs, Estados Unidos: 150, (65%)



10. Breckenridge, Estados Unidos: 173 €, (64%)



Top 10 de destinos europeos para un viaje de bienestar

Con concentraciones de hoteles con spa de entre el 52% y el 24%, Europa también ofrece una selección de destinos perfectos para desconectar y resetear. El top 10 de los destinos europeos con mayor concentración de spas en su oferta hotelera está dominado por ciudades termales como Abano Terme y Montegrotto Terme (Italia), seguidas de destinos en la República Checa, Grecia, Suiza y España, con Peguera en el 6º puesto del ranking.



Estos son los destinos europeos para un viaje de bienestar, el precio medio por noche de hotel en primavera 2026 y la concentración de spas sobre la oferta hotelera total del destino.



1. Abano Terme, Italia: 139 €, (52%)



2. Montegrotto Terme, Italia: 152 €, (40%)



3. Imerovigil, Grecia: 239 €, (36%)



4. Mariánské Lázně, República Checa: 93 €, (33%)



5. Carlsbad, República Checa: 108 €, (31%)



6. Peguera, España: 119 €, (26%)



7. Ischgl, Austria: 279 €, (26%)



8. Mónaco, Mónaco: 529 €, (25%)



9. Golden Sands, Bulgaria: 80 €, (25%)



10. Zermatt, Suiza: 252 €, (24%)

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