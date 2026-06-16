The Yoga Gallery Menorca Fest reúne a un millar de participantes y anuncia doble cita para 2027

Participantes llegando al TYG Menorca Fest 2026 - Eva Miguel & Xavi Pardos

(Información remitida por la empresa firmante)

El The Yoga Gallery Menorca Fest ha cerrado su quinta edición con cerca de un millar de participantes y tres jornadas de intensa actividad en el Llatzeret de Menorca. Del 4 al 6 de junio, profesores, practicantes y asistentes procedentes de distintos puntos de España y Europa compartieron prácticas, meditaciones, música en directo, conversaciones y experiencias centradas en el desarrollo humano, la espiritualidad contemporánea y la búsqueda de nuevas formas de presencia en el mundo

Menorca, 16 de junio de 2026.- Durante tres días, el histórico enclave del puerto de Maó volvió a convertirse en un espacio de encuentro para personas interesadas en explorar el yoga más allá de su dimensión física. El programa reunió a algunas de las voces más destacadas del panorama actual, con propuestas que combinaron práctica corporal, reflexión, trabajo interior y diálogo alrededor de los desafíos personales y colectivos. La edición de este año estuvo dedicada a la intuición como capacidad de escucha profunda y como herramienta para orientarse en contextos de incertidumbre. A través de clases, talleres y encuentros, el festival invitó a los asistentes a reflexionar sobre la relación entre experiencia, percepción y conocimiento, en un momento histórico marcado por la aceleración y la sobreabundancia de estímulos.



La organización ha valorado muy positivamente tanto la asistencia como la respuesta de la comunidad que se ha reunido en Menorca durante estos días. El ambiente generado entre participantes, profesorado y equipo ha vuelto a confirmar la singularidad de una propuesta que apuesta por el encuentro, el pensamiento crítico y la exploración de la dimensión humana y espiritual desde una perspectiva abierta y contemporánea. Coincidiendo con el cierre de esta quinta edición, The Yoga Gallery ha anunciado una importante novedad para 2027: Menorca contará por primera vez con dos ediciones del festival. La primera se celebrará del 3 al 5 de junio y la segunda del 30 de septiembre al 2 de octubre, ambas en el Llatzeret de Menorca. Las dos citas compartirán un mismo eje temático: la fe. Entendida no desde una perspectiva confesional, sino como la capacidad de sostener la incertidumbre, permanecer disponibles ante lo desconocido y avanzar cuando todavía no existe una visión completa del camino. Este concepto servirá como hilo conductor de las prácticas, conversaciones y experiencias que formarán parte de los programas de 2027.



Las entradas para ambas ediciones ya se encuentran a la venta. Las primeras plazas disponibles cuentan con condiciones especiales de lanzamiento hasta agotar existencias. Toda la información sobre programación, inscripciones y modalidades de participación puede consultarse a través de la web oficial: www.theyoga.gallery. Con el apoyo de la Fundación Foment del Turisme de Menorca y la Agència Estratègica de Turisme de les Illes Balears.



Con cinco ediciones celebradas y una comunidad que continúa creciendo año tras año, The Yoga Gallery Menorca Fest consolida su posición como una de las citas de referencia para quienes entienden el yoga, la meditación y la espiritualidad como herramientas de aprendizaje, transformación y participación consciente en el mundo contemporáneo.

Contacto

Nombre contacto: Gabriel Pena Ballesté

Descripción contacto: The Yoga Gallery / CEO

Teléfono de contacto: 675685124