El truco para pagar menos por tus entradas: compra el lunes por la tarde y espera hasta el último momento

Camp Nou, 2018 - SEATPICK

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 21 de abril de 2026.

Un análisis de decenas de miles de transacciones reales desmonta uno de los mitos más extendidos entre los compradores de entradas en España

Hay una creencia casi universal entre quienes compran entradas para conciertos o partidos de fútbol: cuanto antes te muevas, mejor precio conseguirás. Los datos dicen exactamente lo contrario.

SeatPick, plataforma especializada en el mercado secundario de entradas en España, ha realizado un estudio donde se analizan decenas de miles de transacciones reales a lo largo de doce meses (hasta marzo de 2026) para identificar patrones de precio según el día de la semana, la hora del día, la antelación con la que se compra y el tipo de evento. Las conclusiones desafían buena parte de la sabiduría convencional del comprador español.

El lunes, el gran olvidado

El primer hallazgo es también el más práctico: el lunes es el día más barato para comprar entradas, con un precio medio de 323 euros por ticket. Es el único día de la semana que se sitúa claramente por debajo de la media general del mercado, fijada en 314 euros. En el extremo contrario está el domingo, con una media de 346 euros. La diferencia entre comprar un lunes o un domingo puede superar los 45 euros por entrada, casi 100 euros para dos personas.

Curiosamente, el martes es el día con mayor volumen de compras (17% del total), pero también uno de los más caros. Los usuarios compran mucho, pero no necesariamente bien.

La madrugada, el peor momento

En cuanto a la hora, las transacciones realizadas entre las 18:00 y la medianoche registran el precio más bajo: 323 euros de media. Las compras nocturnas, entre la medianoche y las seis de la mañana, se pagan a 390 euros de media, un 21% más caras. La conclusión del estudio es directa: comprar con sueño sale caro.

El mito de la anticipación

Este es, probablemente, el hallazgo más contraintuitivo. Quienes compran en los siete días previos al evento pagan de media 310 euros por entrada, el precio más bajo de todas las franjas analizadas. A medida que aumenta la antelación, sube el precio de forma constante: con uno o dos meses de antelación el sobrecoste llega al 20%; con más de tres meses, al 39%. Comprar con meses de adelanto no es una ventaja: es pagar más por la misma entrada.

Guy Kogel, CTO y cofundador de SeatPick, reconoce que incluso para ellos fue una sorpresa: "Cuando cruzamos los datos por primera vez, el patrón de la antelación fue lo que más nos sorprendió. Procesamos decenas de miles de transacciones y la tendencia era inequívoca: el mercado secundario español premia a quien espera. Es un hallazgo que va en contra de la intuición de la mayoría de compradores."

El estudio apunta a que los vendedores del mercado secundario ajustan sus precios a la baja conforme se acerca el evento para evitar quedarse con stock sin vender.

Conciertos y fútbol, dinámicas distintas

Los patrones generales se repiten en ambos tipos de evento, pero la magnitud varía de forma significativa. En conciertos, la diferencia entre comprar con más de tres meses de antelación o en la última semana es de apenas un 10%. En fútbol, esa misma diferencia se dispara hasta el 49%. El mercado futbolístico penaliza la compra anticipada de forma mucho más agresiva.

La fórmula

Combinando las cuatro variables, el estudio identifica una estrategia clara para el comprador que busca el mejor precio: comprar el lunes, entre las 18:00 y las 00:00, durante los siete días previos al evento. Siguiendo este patrón, el precio esperado se sitúa entre 302 y 323 euros. Quien actúa por impulso, de madrugada y con semanas de antelación, puede acabar pagando entre 390 y 416 euros por la misma entrada.

La diferencia entre un comprador informado y uno que actúa por inercia puede superar los 100 euros por ticket. Para una familia o grupo de amigos que compran dos o cuatro entradas, el ahorro potencial oscila entre 200 y 400 euros. Sin ningún esfuerzo adicional: solo eligiendo mejor el momento de compra.