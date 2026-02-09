Vallsur celebra el carnaval con actividades para toda la familia del 13 al 16 de febrero

Vallsur celebra el carnaval del 13 al 16 de febrero - VALLSUR

· El centro comercial vallisoletano presenta un carnaval ochentero en línea con el fenómeno de Stranger Things, y combinando la festividad de San Valentín con la alegría del carnaval

Valladolid, 9 de febrero de 2026.- Vallsur celebra el carnaval con un programa de actividades para toda la familia. Bajo el lema ‘Carnaval has puesto mi corazón del revés’, se han diseñado unas jornadas llenas de diversión y romanticismo, con pasacalles, espectáculos y photocalls, que se podrá disfrutar desde el viernes 13 al lunes 16 de febrero.

El carnaval dará comienzo el viernes 13 por la mañana con un pasacalles protagonizado por los alumnos del Colegio Apostolado de Valladolid. El desfile tendrá lugar de 11:00 a 12:00 horas y contará con la participación de los niños del centro docente, que recorrerán las calles luciendo sombreros diseñados y elaborados por ellos mismos con la ayuda de sus profesores. Como broche final, el coro del colegio ofrecerá una actuación musical que pondrá el toque artístico al evento. De este modo, familiares, amigos y vecinos podrán compartir con los más pequeños un momento de arte, música y diversión en comunidad. Además, los sombreros ganadores, uno por cada aula, con un total de 27, serán expuestos posteriormente en el Centro Comercial.

Por la tarde, a las 18 horas, los personajes infantiles más icónicos de la televisión de los años 80 pasearán por el centro comercial al más puro estilo ochentero. A continuación, se llevará a cabo un espectáculo lleno de sorpresas y emoción, y un photocall ambientado para inmortalizar los momentos más especiales.

El sábado 14, con motivo de la celebración de San Valentín, se han organizado distintas actividades temáticas y además un cupido recorrerá el centro comercial vallisoletano. Los más pequeños podrán acudir a un taller donde les enseñarán a crear un marcapáginas romántico con el objetivo de fomentar su creatividad y su pasión por la lectura. También podrán pintarse la cara de corazones y cupidos para celebrar el día del amor.

El lunes 16 de febrero se cerrará el carnaval en Vallsur con la fiesta más carnavalera. Los niños podrán vestir sus mejores disfraces y unirse a la fiesta que estará amenizada con música y shows infantiles, así como por los personajes infantiles de los ochenta para animar la sesión.

Por último, Vallsur volverá a colaborar en el carnaval de la ciudad participando en la entrega de premios del concurso de colegios que se celebra en la Plaza Mayor. El centro comercial vallisoletano también participará como jurado en el divertido y tradicional concurso de disfraces carnavalero.

Programación actividades Carnaval en Vallsur

· Viernes, 13 de febrero

- Desfile alumnos del colegio Apostolado. Horario: de 11 a 12 horas (planta baja)

- Pasacalles. Horario: 18 horas.

· Sábado, 14 de febrero

- Taller de marcapáginas y pintacaras. Horario: de 17a 20 horas (planta baja frente a recepción)

- Recorrido de cupido. Horario: de 13 a 15 horas y de 19 a 21 horas (planta baja frente a recepción)

· Lunes, 16 de febrero

- Fiesta del carnaval. Horario: 18 horas.

