SM celebra en la Casa del Lector el primer Día del Pollo Pepe con música, cuentos y actividades para familias

El Día el Pollo Pepe se celebra el 9 de mayo en la Casa del Lector - SM

(Información remitida por la empresa firmante)

La iniciativa propone dedicar una jornada anual a celebrar la lectura en la primera infancia a través de uno de los personajes más queridos de la literatura infantil.

Madrid, 5 de mayo de 2026.- La Casa del Lector (Matadero Madrid) acoge el próximo 9 de mayo una jornada especial para celebrar el Día del Pollo Pepe, una iniciativa que busca fomentar la lectura en la primera infancia a través de uno de los personajes más emblemáticos de la literatura infantil.

Durante la mañana, el espacio se transformará en un punto de encuentro para familias con niños pequeños, con una programación que combina el musical familiar del Pollo Pepe, cuentacuentos, talleres creativos, pintacaras y un rincón de lectura. Una iniciativa para fomentar la lectura desde la infancia

Con más de 3,5 millones de ejemplares vendidos en España y presencia en 22 lenguas y 20 países, El Pollo Pepe se ha consolidado como uno de los grandes referentes de iniciación a la lectura.

El evento se enmarca en la campaña para instaurar el Día del Pollo Pepe, impulsada a través de una petición en Change.org, que propone dedicar cada 9 de mayo a celebrar la lectura compartida en los primeros años de vida.

La iniciativa invita a familias, centros educativos, bibliotecas y librerías a sumarse a la celebración y compartir la experiencia bajo el hashtag #ElDiaDelPolloPepe.

El compromiso de SM con la literatura infantil y juvenil

SM apuesta por una literatura infantil y juvenil de alta calidad literaria y enfoque lúdico, que fomente el gusto por la lectura y transmita valores humanos, sociales y culturales.

Sus publicaciones combinan excelencia literaria, contenido formativo y conexión con el público lector, mediante colecciones adaptadas por edad y con la participación de reconocidos autores e ilustradores.

Entre ellas destaca El Barco de Vapor, una colección emblemática que ha acompañado a varias generaciones y sigue siendo un referente por su innovación, diversidad temática y riqueza estética.

Casa del Lector (Matadero Madrid)

️ Sábado, 9 de mayo de 2026

De 11:00 a 14:00 h

Público: de 0 a 6 años

Para asistir o gestionar cobertura del evento, contacta con: Comunicación SM España en comunicacionsm@info.grupo-sm.com

Comunicación SM España

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Carmen Palomino - (34) 649 454 680