El 29º congreso de la SERV reúne a especialistas de todo el mundo en un encuentro clave para la oftalmología

El 29º congreso de la SERV reúne a especialistas de todo el mundo en uno de los encuentros más importantes de oftalmología - SERV

La Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) ha inaugurado la 29º edición de su congreso anual que se celebra durante los días 20 y 21 de marzo en Madrid

“En esta edición profundizaremos en nuevos tratamientos, especialmente de medicamentos que duran más y tienen una acción más prolongada sobre los pacientes, mejorando así la visión y la sobrecarga para el sistema sanitario y para los familiares”, señala el presidente de la SERV, el profesor Alfredo García Layana

El profesor italiano Edoardo Midena ha sido distinguido con la Medalla de Honor 2026 de la SERV por su contribución al conocimiento y tratamiento del edema macular diabético

(Información remitida por la empresa firmante)

La aplicación de la inteligencia artificial, las terapias génicas o la oculómica son algunos de los temas que se debatirán durante las dos jornadas que dura el congreso

Madrid, 20 de marzo de 2026. Más de 1.000 especialistas internacionales se han reunido en Madrid para asistir a la inauguración del 29º congreso anual de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), uno de los encuentros más importantes en el campo de la oftalmología.

Así, durante los días 20 y 21 de marzo, el congreso servirá de punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y experiencias entre destacados expertos con el objetivo de presentar los últimos avances.

Según el presidente de la SERV, el profesor Alfredo García Layana: “en este congreso profundizaremos en nuevos tratamientos, especialmente medicamentos que duran más y por tanto tienen una acción más prolongada sobre nuestros pacientes, mejorando así la visión y la sobrecarga para el sistema sanitario y para los familiares. Tenemos también avances en terapia génica, en técnicas quirúrgicas de mínima invasión, así como nuevas modalidades de tratamiento para ser más eficaces y eficientes”.

La aplicación de la inteligencia artificial, los desafíos en la cirugía de retina, los nuevos tratamientos farmacológicos en enfermedades maculares, la llegada de nuevas terapias génicas o la oculómica serán algunos de los temas protagonistas del congreso.

Tal y como explica el vicepresidente de la SERV, el Dr. Luis Arias Barquet, “la oculómica consiste en aplicar marcadores de imagen de retina que se pueda obtener con pruebas relativamente sencillas, como puede ser la tomografía de coherencia óptica y con la inteligencia artificial aplicarlos para el diagnóstico de enfermedades sistémicas como por ejemplo mellitus o enfermedades neurológicas. Por ejemplo, se ha visto que pacientes con Alzheimer pueden presentar alteración retiniana, incluso años antes de desarrollar síntomas neurológicos”.

El congreso también servirá de punto de encuentro para debatir sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta la oftalmología. “Los especialistas de retina y vítreo tenemos un reto importante que es atender a un gran volumen de población cada vez más envejecida, en los que las enfermedades de retina es una de las principales causas de discapacidad visual de nuestros pacientes. Por tanto, tenemos que ser eficaces y eficientes a la hora de poder dar respuesta a esta necesidad de la sociedad”, señala el presidente de la SERV.

Medalla de Honor al profesor Edoardo Midena

Uno de los momentos más destacados de la jornada inaugural ha sido la entrega de la Medalla de Honor 2026 al profesor italiano Edoardo Midena, quien mostró su agradecimiento por el galardón y habló sobre el reto de integrar la investigación básica con la IA: “la inteligencia artificial en oftalmología es esencial para la práctica clínica y no solo para la investigación o el laboratorio; en particular para los trastornos de retina donde usamos muchas imágenes de cada paciente. Si no hay ayuda de inteligencia artificial, no podemos evaluar en poco tiempo y con mucha precisión cada situación del paciente, por eso proporciona la mejor forma de realizar un trabajo clínico”.

García Layana explica por qué se ha decidido este año entregar la máxima distinción de la SERV a Edoardo Midena: “entregamos la Medalla de Honor de nuestra sociedad al profesor Edoardo Midena de Italia, que es un referente a nivel internacional en el manejo de la degeneración macular asociada de la edad y macular diabético. Concretamente, es pionero en el manejo de inteligencia artificial y en análisis de biomarcadores para hacer medicina de precisión y ser capaz de adaptar el tratamiento a las necesidades específicas de cada paciente”.

Al congreso han asistido también otros oftalmólogos de primer nivel como Marion Munk (Suiza), Mario Romano (Italia), João Figueira (Portugal), Mauricio Maia (Brasil) y Jordan Graff (Estados Unidos).

Por su parte, el premio Excelencia SERV 2026 se le otorgará en la jornada del sábado a la doctora Marta S. Figueroa, experta en retina quirúrgica y médica con especial dedicación al tratamiento de los desprendimientos de retina, la retina diabética, los traumatismos oculares, la cirugía macular y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE).

Premios a la innovación: IA en retina

Otra de las citas destacadas que tendrá lugar el sábado será la entrega de la primera edición de los Premios Retinaplus+ SERV-Roche Farma de IA en retina, unos galardones que nacen con el objetivo de dar visibilidad a los trabajos que, utilizando este tipo de tecnologías, destaquen por su carácter innovador, contribuyan al avance científico y a la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

“Nosotros desde la SERV intentamos promover la investigación entre los oftalmólogos jóvenes y este premio precisamente fomenta la investigación clínica aplicada a la inteligencia artificial en el campo de la retina y que los jóvenes sean capaces de publicar y divulgar sus conocimientos a la sociedad”, apunta el vicepresidente de la SERV, Luis Arias.

Durante la segunda jornada del congreso también se darán a conocer los vídeos finalistas del IV Concurso de vídeos quirúrgicos para menores de 40 años, y del Concurso de casos clínicos en Patología Macular, que celebra su segunda edición tras la buena acogida que tuvo el año pasado.

Para más información: https://www.congresoserv.org/

Sobre la SERV

La Sociedad Española de Retina y Vítreo es una asociación científica sin ánimo de lucro que tiene por objeto fomentar el estudio de las enfermedades de la retina, coroides y vítreo. Entre sus objetivos figuran establecer intercambios para ampliar, promover y actualizar los estudios relacionados con la patología y cirugía de la retina, coroides y vítreo, fomentar la difusión de los métodos terapéuticos, y contribuir a la formación y actualización de sus miembros en éste área del conocimiento.

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