Las alternativas a la cirugía ganan protagonismo en el tratamiento de la hernia discal - KLINIK PM

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 10 de julio de 2026.- El dolor lumbar y la ciática continúan siendo dos de las principales causas de consulta médica y limitación funcional. Cada año, miles de personas reciben el diagnóstico de una hernia discal y, en muchos casos, la cirugía de columna aparece como una de las primeras opciones para resolver el problema. Sin embargo, desde KLINIK PM explican que la evolución de la traumatología conservadora y de las técnicas mínimamente invasivas ha cambiado la forma de abordar estas patologías. Hoy se sabe que muchas hernias discales pueden tratarse sin cirugía, siempre que exista un diagnóstico de precisión y una valoración individualizada.

Por este motivo, cada vez más pacientes solicitan una segunda opinión médica antes de tomar una decisión definitiva.

¿Todas las hernias discales necesitan cirugía?

La respuesta es clara: no.

Aunque existen situaciones en las que la cirugía de columna está claramente indicada y ofrece excelentes resultados, especialmente cuando aparecen déficits neurológicos importantes o pérdida progresiva de fuerza, una gran parte de los pacientes pueden beneficiarse inicialmente de tratamientos conservadores o mínimamente invasivos.

Según explica el Dr. Pablo Martínez, traumatólogo y director médico de KLINIK PM, "la pregunta más importante no es si existe una hernia discal, sino si esa hernia es realmente la responsable de los síntomas del paciente y si se han valorado todas las alternativas antes de plantear una intervención quirúrgica".

La segunda opinión médica, cada vez más importante

Cuando una persona lleva meses conviviendo con dolor lumbar o ciática es frecuente que busque confirmar si la cirugía es realmente la mejor opción.

Para el Dr. Pablo Martínez, la segunda opinión médica se ha convertido en una herramienta fundamental porque permite revisar el diagnóstico, valorar todas las alternativas terapéuticas y evitar decisiones precipitadas.

"Nuestro objetivo no es evitar una cirugía a cualquier precio, sino asegurarnos de que cada paciente recibe el tratamiento más adecuado según su situación clínica", señala.

Diagnóstico de precisión y tratamientos personalizados

Uno de los principales avances en el tratamiento de la hernia discal ha sido la importancia que ha adquirido el diagnóstico de precisión.

Pacientes con resonancias muy similares pueden presentar síntomas completamente diferentes, por lo que la decisión terapéutica no puede basarse únicamente en una prueba de imagen.

La combinación de exploración clínica, diagnóstico por imagen, valoración funcional y trabajo conjunto entre traumatología conservadora y Unidad del Dolor permite identificar con mayor precisión el origen del dolor y seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente.

Alternativas antes de una cirugía de columna

En los últimos años se han incorporado procedimientos mínimamente invasivos que permiten tratar a muchos pacientes sin recurrir inicialmente a una cirugía convencional.

Entre estas alternativas se encuentran técnicas como Discoláser, Discogel, procedimientos intervencionistas realizados por la Unidad del Dolor, radiofrecuencia y otros tratamientos dirigidos a aliviar el dolor y recuperar la funcionalidad cuando están correctamente indicados.

Según el Dr. Pablo Martínez, "hoy disponemos de herramientas que permiten ofrecer soluciones menos agresivas a muchos pacientes, aunque la cirugía sigue siendo una excelente opción cuando realmente está indicada".

Pacientes de toda España buscan una valoración especializada

Cada vez son más los pacientes de toda España que solicitan una segunda opinión antes de una cirugía de columna.

En KLINIK PM, este incremento responde a pacientes que buscan una valoración especializada y un enfoque multidisciplinar antes de tomar una decisión definitiva. Para facilitar estos desplazamientos, el centro intenta concentrar la valoración y, cuando está indicado, el tratamiento en el menor número posible de visitas, reduciendo el impacto personal y laboral que supone este tipo de procesos.

Operar cuando realmente es necesario

La cirugía de columna continúa siendo una herramienta fundamental cuando está correctamente indicada. Sin embargo, los avances en traumatología conservadora, diagnóstico de precisión y técnicas mínimamente invasivas permiten que cada vez más pacientes puedan acceder previamente a alternativas eficaces antes de llegar al quirófano.

Este modelo asistencial, desarrollado por KLINIK PM bajo la dirección del Dr. Pablo Martínez, se basa en un diagnóstico de precisión, la valoración individualizada de cada caso y el análisis de todas las alternativas terapéuticas antes de indicar una cirugía. El objetivo es ofrecer a cada paciente el tratamiento más adecuado, recurriendo a la cirugía cuando realmente aporta el mayor beneficio clínico y priorizando, siempre que sea posible y esté indicado, las técnicas conservadoras y mínimamente invasivas. El Dr. Pablo Martínez destaca que este enfoque permite tomar decisiones terapéuticas basadas en las necesidades clínicas de cada paciente y no únicamente en la presencia de una hernia discal.

DATOS PÚBLICOS:

(Información remitida por la empresa firmante)

Contacto

Emisor: KLINIK PM

Contacto: KLINIK PM

Número de contacto: 966 36 70 82