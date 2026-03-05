El angioedema hereditario se incorpora en los consentimientos informados de ortodoncia invisible

El angioedema hereditario en la ortodoncia invisible - AEDAF

Madrid, 5 de marzo de 2026.

Tras un proceso prolongado de interlocución y sensibilización por parte de AEDAF, el angioedema hereditario (AEH) ha empezado a incorporarse de forma expresa en los consentimientos informados de tratamientos de ortodoncia invisible con alineadores removibles por parte de varias compañías de referencia del sector.

Este avance supone un paso relevante en materia de seguridad del paciente, prevención de riesgos y visibilización clínica de una enfermedad rara que puede presentar complicaciones graves en determinados contextos asistenciales, incluidos algunos procedimientos odontológicos.

El nuevo epígrafe incorporado en estos documentos advierte: “en casos poco frecuentes, los pacientes con angioedema hereditario pueden experimentar una hinchazón rápida de los tejidos subcutáneos, incluida la laringe, y recuerda que este tipo de cuadros puede aparecer como consecuencia de estímulos leves, entre ellos los procedimientos dentales.” Asimismo, se indica la necesidad de interrumpir el uso del dispositivo y consultar de inmediato con un profesional sanitario ante cualquier reacción compatible.

La inclusión del AEH en este tipo de documentación no es una cuestión menor. Los consentimientos informados constituyen una herramienta esencial para garantizar que el paciente reciba información adecuada sobre beneficios, limitaciones, riesgos y precauciones antes de iniciar un tratamiento. Incorporar esta advertencia significa reconocer de manera explícita una situación clínica que durante años ha permanecido fuera del radar de muchos entornos odontológicos y ortodóncicos.

Desde la perspectiva de la seguridad clínica, este cambio favorece una práctica más responsable, ya que ayuda a que el paciente informe de su diagnóstico, permite al profesional valorar antecedentes relevantes antes de iniciar el tratamiento y facilita la adopción de medidas preventivas cuando estén indicadas. En términos prácticos, convierte una reivindicación histórica en una herramienta concreta de prevención.

Además, el hecho de que esta incorporación haya sido asumida por varias grandes compañías fabricantes de alineadores transparentes otorga a la medida una dimensión especialmente significativa. Cuando este tipo de actores modifica sus protocolos documentales, se genera un efecto tractor sobre clínicas, distribuidores y profesionales, contribuyendo a la creación de un nuevo estándar de buena práctica en el ámbito odontológico.

Esta incorporación en los consentimientos informados representa un ejemplo de cómo la colaboración, la insistencia y la defensa de los derechos del paciente pueden traducirse en mejoras reales en los procesos asistenciales. También pone de relieve la necesidad de seguir avanzando en la formación de profesionales sanitarios y en la adaptación de protocolos a la realidad de las personas que conviven con enfermedades raras.

¿Qué es AEDAF?

La Asociación Española de Angioedema Familiar (AEDAF), constituida en 1998, es una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal que agrupa a pacientes y familias afectadas por Angioedema Hereditario. Su labor se centra en difundir conocimiento científico actualizado, promover el diagnóstico precoz, asegurar el acceso a tratamientos de calidad, mejorar la calidad de vida de los pacientes y coordinar encuentros médico-sociales. AEDAF mantiene alianzas con redes internacionales como HAE International para impulsar la investigación y la defensa de los derechos de las personas con AEH

¿Qué es el Angioedema Hereditario?

El Angioedema Hereditario (AEH) es una enfermedad rara - 1 caso por cada 50 000 habitantes - causada por la deficiencia o disfunción del inhibidor de C1, una proteína que regula la inflamación. Se transmite de forma autosómica dominante, de modo que cada descendiente de una persona afectada tiene un 50 % de probabilidades de heredarla. El AEH provoca episodios impredecibles de hinchazón en piel, vías respiratorias y tubo digestivo; la afectación laríngea puede ser potencialmente mortal si no se trata con rapidez. Los ataques no cursan con urticaria ni picor y pueden desencadenarse por estrés, traumatismos o intervenciones médicas. El manejo incluye fármacos de rescate para los brotes y terapias profilácticas que reducen la frecuencia y gravedad de los episodios.