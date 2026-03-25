Antienvejecimiento celular, el enfoque que va más allá del paso del tiempo - bioserum sl

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de marzo de 2026.- El envejecimiento es un proceso natural asociado al paso del tiempo, pero en los últimos años ha cobrado relevancia una perspectiva que pone el foco en el interior del organismo: el antienvejecimiento celular. En este contexto, empresas como Bioserum, especializadas en complementos alimenticios orientados al bienestar, desarrollan soluciones centradas en el cuidado de las células como base para mantener la vitalidad. Más allá de los signos visibles, el estado celular influye directamente en la energía, la resistencia física y el equilibrio general del cuerpo.

El desgaste progresivo de las células afecta a funciones clave del organismo, como la producción de energía o los procesos de renovación. A medida que estos mecanismos pierden eficiencia, pueden aparecer sensaciones como fatiga, menor rendimiento físico o una disminución general del bienestar. Este enfoque ha impulsado el interés por estrategias que permitan mantener la actividad celular en niveles óptimos.

El envejecimiento celular y su impacto en la energía del organismo

El proceso de envejecimiento celular está estrechamente relacionado con la capacidad del organismo para regenerarse y mantener sus funciones internas. Con el paso del tiempo, las células reducen su eficiencia en la producción de energía, lo que repercute en el estado general del cuerpo.

Este fenómeno se vincula, entre otros factores, con la disminución de compuestos esenciales implicados en el metabolismo celular, como el NAD+, una molécula clave en los procesos de obtención de energía. Su reducción progresiva se asocia a una menor capacidad de respuesta ante el desgaste físico y mental.

En este sentido, el cuidado del organismo desde el interior se plantea como una vía para favorecer una mayor sensación de vitalidad. Mantener activos los procesos celulares permite contribuir a una mejor respuesta del cuerpo frente a las exigencias del día a día, favoreciendo una percepción de mayor energía y resistencia.

Soluciones orientadas a la renovación y el equilibrio celular

El creciente interés por el antienvejecimiento celular ha impulsado el desarrollo de complementos alimenticios enfocados en este ámbito. Bioserum, a través de su línea Cellular Action, propone fórmulas diseñadas para apoyar los procesos celulares y favorecer su correcto funcionamiento.

Entre estas soluciones se encuentra Cellular Action NAD+ Tetrasod, un complemento que integra compuestos relacionados con la actividad celular, orientados a contribuir a la renovación y al mantenimiento de la energía interna. Este tipo de formulaciones se enmarca dentro de una tendencia que prioriza el cuidado del organismo desde la base, abordando el envejecimiento desde un enfoque preventivo.

La incorporación de este tipo de soluciones en la rutina diaria se complementa con hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, el descanso adecuado y la actividad física regular. Este conjunto de factores contribuye a sostener los procesos celulares y a favorecer una mejor calidad de vida a largo plazo.

El avance en la comprensión del envejecimiento ha permitido situar a la célula en el centro de las estrategias de bienestar. En este escenario, Bioserum refuerza su posicionamiento mediante propuestas centradas en el antienvejecimiento celular, promoviendo un enfoque orientado a mantener la energía, la fortaleza y la vitalidad desde el interior del organismo.

Contacto

Emisor: bioserum sl

Contacto: bioserum sl

Número de contacto: 976251353