Areafar y Dsinco incorporan la inteligencia artificial para optimizar la distribución farmacéutica

Jordi Cebrian - Jordi Cebrian

(Información remitida por la empresa firmante)

La distribución farmacéutica y de parafarmacia continúa avanzando hacia modelos de gestión más digitalizados, con la incorporación progresiva de herramientas de inteligencia artificial destinadas a optimizar la logística, anticipar la demanda y mejorar la gestión del catálogo. En este contexto, Areafar y Dsinco han iniciado la integración de estas soluciones dentro de su estrategia de mejora continua

Madrid, 3 de septiembre de 2026.- Areafar, fundada en 2004 y con sede en Molins de Rei (Barcelona), desarrolla su actividad en la distribución y comercialización de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos en todo el territorio nacional. La compañía gestiona cerca de 400 pedidos diarios y presta servicio a una red de más de 4.000 farmacias, además de mantener acuerdos de comercialización con marcas como Gold Collagen, Diabalance, Molnlycke, Inmunicaps, Dosisol, Premium Gummies y Dr. Inuk. Bajo la dirección de Jordi Cebrian, la empresa ha comenzado a incorporar herramientas de análisis de datos para prever picos de demanda y mejorar la planificación de las entregas.



Dsinco, especializada en el sector de la parafarmacia, dispone de un catálogo de más de 8.000 referencias y ofrece un servicio de entrega en un plazo de entre 24 y 48 horas. La compañía comercializa tanto marcas propias como de terceros y avanza en la digitalización de sus procesos internos con el objetivo de reforzar su capacidad de respuesta ante el volumen de pedidos, manteniendo la agilidad operativa.



La implantación de inteligencia artificial en ambas compañías se desarrolla de forma gradual y orientada a evaluar el impacto de cada herramienta antes de ampliar su aplicación. Su uso se centra en ámbitos como la logística, la gestión del catálogo y la atención al cliente, entendiendo la tecnología como un recurso para mejorar la eficiencia sin sustituir el trato personalizado que farmacias y laboratorios continúan demandando.



Este proceso refleja una tendencia creciente en el sector de la salud y el bienestar, donde la digitalización adquiere un papel cada vez más relevante para optimizar la gestión empresarial. En este contexto, Areafar y Dsinco avanzan en la incorporación de nuevas tecnologías con el objetivo de reforzar sus procesos operativos y adaptarse a las necesidades de un mercado en constante evolución.

Contacto

Nombre contacto: Maria Rodriguez

Descripción contacto: Areafar

Teléfono de contacto: 987465622