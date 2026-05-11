Atletas profesionales apuestan por la cámara hiperbárica para la recuperación de las lesiones

Marta de las Heras, junto a su compañera Natalia de Miguel, campeonas de España de remo - BIOMIUM

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 11 de mayo de 2026.

La actual campeona de España de Remo Olímpico, Marta de las Heras, pudo presentarse a la competición gracias a la rápida recuperación de su lesión tras su paso por la Cámara Hiperbárica, tan solo unas semanas antes de la celebración del campeonato.

La cámara tiene efectos antiinflamatorios, mejora el sistema inmune, la circulación sanguínea, hace que la persona perciba menos síntomas de cansancio crónico y mejora la calidad de vida de los pacientes.

Mayo de 2026 .- Marta de las Heras, atleta profesional de remo, sufrió hace unas semanas un accidente que ponía en riesgo su presencia en el Campeonato de España de Remo Olímpico. Un golpe durísimo a nivel físico… y también mental. Buscando la forma más rápida de recuperarse, “llegó a Biomium y comenzó un plan de apoyo con la cámara hiperbárica. En pocas sesiones, la inflamación se redujo totalmente, algo que incluso sorprendió a su traumatólogo, y además le ha permitido competir y se ha proclamado campeona de España de Remo Olímpico 2026”.

“Este es solo un ejemplo de como este tratamiento permite acelerar la recuperación de las lesiones. La cámara tiene efectos antiinflamatorios, mejora el sistema inmune, la circulación sanguínea, hace que la persona perciba menos síntomas de cansancio crónico y esto, por sí mismo, mejora la calidad de vida de los pacientes que se someten a este tratamiento. Como ha sido el caso de nuestra campeona de remo Marta, pero ya han pasado por nuestra cámara hiperbárica numerosos deportistas como jugadores de Unicaja, atletas, jugadores de golf, tenis o nadadores profesionales”, asegura Manuel Soto, gerente de Biomium.

El tratamiento de la cámara es totalmente seguro, se realiza bajo supervisión médica y se establece un número de sesiones adecuadas al paciente, y son muy recomendables para la recuperación de quemaduras, úlceras y heridas.

La cámara hiperbárica es un espacio hermético que se utiliza para administrar oxigenoterapia hiperbárica, un tratamiento que consiste en respirar oxígeno puro a una presión superior a la atmosférica normal. Esta terapia ayuda a aumentar la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que beneficia la curación de heridas, infecciones y otras afecciones médicas. En este espacio se crea una presión atmosférica superior, donde el paciente respira oxígeno puro. Esta alta presión permite que el oxígeno se disuelva en el torrente sanguíneo y se transporte a los tejidos del cuerpo, incluso a áreas con mala circulación

El aumento de oxígeno en los tejidos dañados estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos, promueve la regeneración celular y fortalece el sistema inmunológico, lo que ayuda a combatir infecciones y acelera la cicatrización.

Desde la clínica Biomium se recomienda el uso para el tratamiento de las siguientes patologías y lesiones: En traumatología, ya que ayuda a reducir la inflamación y el edema, alivia el dolor y acelera el proceso de rehabilitación. Promueve la cicatrización de fracturas óseas, lesiones musculares y daños en los tejidos blandos al estimular la producción de colágeno. También es aplicable en casos de otitis e infecciones extremas malignas de oído y en las fascitis, así como en el síndrome de la hipoacusia súbita.

Como ayuda al antienvejecimiento, ya que estimula la regeneración celular, promueve la producción de colágeno y elastina, y ayuda a mejorar la textura y el tono de la piel. Además, la oxigenación mejorada favorece la eliminación de toxinas y desechos.

Por su puesto para la mejora del rendimiento deportivo ya que optimiza la tolerancia de la actividad física y el rendimiento en la práctica del deporte. Mejora el rendimiento muscular y ayuda en la recuperación física tras el esfuerzo.

Y finalmente en otorrinolaringología, como en el caso de las hipoxias secundarias a radioterapias, que pueden haber causado necrosis de tejidos acarreando pérdida de audición.

“Son muy diversas las enfermedades y dolencias que se pueden tratar en la Cámara Hiperbárica. Es una auténtica revolución para disminuir los tiempos de recuperación lo que supone una gran mejora para los pacientes. Desde Biomium realizamos un estudio a los pacientes en la primera visita y se le realiza un chequeo médico intenso para establecer el número de sesiones y los beneficios que puede conseguir”, asegura Manuel Soto, responsable de la clínica.