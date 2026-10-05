Barcelona acoge el acto fundacional de la ISEFS, la sociedad internacional de cirugía facial endoscópica

International Society for Endoscopic Facial Surgery - ARTUR DIAZ CARANDELL

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 5 de octubre de 2026.

Barcelona, octubre de 2026. La International Society for Endoscopic Facial Surgery (ISEFS), una sociedad científica internacional con sede en Zúrich (Suiza) dedicada a la cirugía facial endoscópica, celebrará su acto fundacional en Barcelona la noche del viernes 16 de octubre. Sus presidentes fundadores son el Dr. Marc Mani (Estados Unidos) y el Dr. Gad Renert (Rumanía), y su director fundador es el Dr. Artur Díaz Carandell.

El acto tendrá lugar durante la primera edición de ENDOFACE Masters, que se celebra en Barcelona del 15 al 17 de octubre y es el primer curso de la Unión Europea dedicado exclusivamente a la cirugía facial endoscópica. El programa, dirigido a cirujanos especialistas, combina sesiones teóricas, cirugía en directo y disección anatómica en cadáver, con un profesorado internacional procedente de España, Rumanía, Marruecos, Azerbaiyán y Estados Unidos.

"Queríamos que Barcelona fuera el punto de encuentro de los cirujanos que trabajan con la técnica endoscópica facial, y que de aquí naciera una sociedad científica internacional que dé continuidad a la formación", señala el Dr. Artur Díaz Carandell, director y fundador de ENDOFACE Masters. "En cirugía endoscópica operamos guiados por una cámara y por la imagen digital. Creo que, con la ayuda de la inteligencia artificial, este es el primer camino hacia una cirugía facial robótica."

Tres escenarios

Las sesiones teóricas del jueves 15 tienen lugar en la Sala Domènech i Montaner del Recinte Modernista de Sant Pau. El viernes 16 se realizan cirugías en directo en la Clínica Sagrada Família. El sábado 17, los participantes trabajan en la Sala de Disección de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat de Barcelona, en el Campus de Bellvitge.

Profesorado

ENDOFACE Masters está dirigido por el Dr. Artur Díaz Carandell (España), con el Dr. Gad Renert (Rumanía) como codirector. Completan el profesorado el Dr. Fayçal El Kouhen (Marruecos), el Dr. Mubariz Mammadli (Azerbaiyán) y el Dr. Marc Mani (Estados Unidos).

Información: www.endofacemasters.com — info@endofacemasters.com