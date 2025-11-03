Biohope anuncia una colaboración para impulsar el Immunobiogram en EEUU.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de noviembre de 2025.

Madrid, España, 15 de octubre de 2025 – Biohope, empresa española especializada en soluciones de medicina personalizada para pacientes trasplantados y con enfermedades autoinmunes, ha firmado un acuerdo de know-how con la Clínica Mayo de Estados Unidos, líder mundial en investigación médica y atención al paciente, con el objetivo de avanzar en el desarrollo y la comercialización del Immunobiogram, un dispositivo de diagnóstico in vitro (IVD) desarrollado por Biohope y patentado en EE.UU. y otros territorios.

El acuerdo otorga a Biohope acceso al conocimiento especializado de la Clínica Mayo y busca reforzar la validación clínica del Immunobiogram en EE.UU. Esta tecnología tiene como finalidad optimizar el manejo de la inmunosupresión mediante información diagnóstica personalizada, con el potencial de reducir las tasas de rechazo y de infecciones, además de mejorar la supervivencia del injerto y los resultados reportados por los pacientes (Patient-Reported Outcomes, PRO).

“Estamos encantados de colaborar con la Clínica Mayo y aprovechar su experiencia en medicina del trasplante”, afirmó Isabel Portero, CEO y fundadora de Biohope. “Este acuerdo representa un paso decisivo hacia nuestro objetivo de llevar la tecnología Immunobiogram al mercado en EE.UU. y ofrecer a los pacientes trasplantados y a los clínicos una herramienta transformadora para la gestión personalizada de la inmunosupresión.”

Acerca de Biohope

Biohope es una empresa biotecnológica dedicada al desarrollo de soluciones diagnósticas innovadoras para pacientes trasplantados. Su tecnología patentada Immunobiogram proporciona información personalizada sobre la sensibilidad a la inmunosupresión, con el objetivo de mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes.

Nota: La Clínica Mayo tiene un interés financiero en la tecnología mencionada en este comunicado de prensa. Los ingresos que recibe la Clínica Mayo se utilizan para apoyar su misión de atención al paciente, educación e investigación.