Capenergy Medical demuestra la reducción de grasa visceral con tecnología no invasiva - Capenergy Medical

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de septiembre

Un estudio clínico publicado en Journal of Cosmetic Dermatology confirma que la tecnología MedTech (Medical Device) multicanal de alta potencia reduce la grasa visceral y mejora el perfil metabólico.

La investigación, realizada con el equipo Endoxslim de Capenergy Medical y verificada mediante resonancia magnética, es pionera en documentar una reducción objetiva de grasa visceral —no solo subcutánea— junto con mejoras en los niveles de leptina, insulina y resistencia a la insulina, sin efectos adversos, en un tratamiento no invasivo de solo dos semanas.

Un equipo multidisciplinar de investigadores españoles ha publicado en la revista internacional Journal of Cosmetic Dermatology (Wiley) los resultados de un estudio piloto pre-post que evalúa, por primera vez con imágenes de resonancia magnética, el efecto de un tratamiento MedTech (Medical Device) multicanal de alta potencia sobre la grasa visceral y subcutánea abdominal. El trabajo, titulado “Effects of High-Dose Multichannel Radiofrequency Treatment on Visceral and Subcutaneous Abdominal Fat: A Pre–Post Interventional Study”, ha sido financiado por la compañía española de tecnología médica Capenergy Medical, S.L., con sede en Sant Joan Despí (Barcelona).

El estudio, registrado en ClinicalTrials.gov con el identificador NCT06377358, ha sido desarrollado por un consorcio de instituciones académicas y clínicas de primer nivel: la Universidad Alfonso X el Sabio (Madrid), el Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis (CIMES) y la Plataforma BIONAND del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, y el centro clínico CETIR Medical Center de Barcelona.

Un hallazgo relevante para la obesidad abdominal

La grasa visceral —la que rodea los órganos internos del abdomen— está reconocida por la comunidad científica como uno de los principales factores de riesgo cardiometabólico, vinculada a la resistencia a la insulina, la hipertensión, la enfermedad hepática metabólica y las enfermedades cardiovasculares. A diferencia de la grasa subcutánea, su reducción mediante métodos no invasivos ha sido, hasta ahora, difícil de demostrar con evidencia objetiva de imagen.

En este contexto, el estudio incluyó a veinte adultos (diez hombres y diez mujeres), con una edad media de 49 años, índice de masa corporal entre 25 y 30 kg/m y un nivel de grasa visceral elevado. Los participantes recibieron diez sesiones, cinco días por semana durante dos semanas, con el equipo Endoxslim de Capenergy: 60 minutos de tecnología MedTech (Medical Device) multicanal (1.240 W de potencia total distribuidos en cuatro canales) seguidos de 20 minutos de aplicación manual capacitiva y resistiva, combinados con un protocolo de drenaje basado en principios magnetohidrodinámicos. Ningún participante siguió pautas dietéticas ni de ejercicio adicionales durante el estudio.

Según Capenergy Medical, no todos los equipos MedTech (Medical Device) son equiparables: la tecnología patentada AICAP (Artificial Intelligence Capenergy) que incorpora el Endoxslim permite distribuir la energía de forma simultánea a través de varios canales independientes, con control de temperatura e impedancia en tiempo real, maximizando así la entrega de energía en el tejido tratado con un margen de seguridad constante. La compañía sostiene que esta combinación de multicanalidad, potencia y control térmico en un mismo equipo es exclusiva de la marca Capenergy a nivel mundial, y afirma ser la única compañía que ha logrado demostrar este resultado —reducción de grasa visceral con mejora metabólica objetivada por resonancia magnética— en un estudio clínico publicado en una revista científica internacional.

Resultados verificados por resonancia magnética

Todas las mediciones de grasa visceral y subcutánea se realizaron mediante resonancia magnética de 3 teslas (General Electric Signa Pioneer) con segmentación volumétrica revisada por un radiólogo, y no solo con estimaciones antropométricas indirectas, lo que otorga al estudio un nivel de objetividad poco habitual en este tipo de investigaciones. Al finalizar el tratamiento, los pacientes registraron una pérdida media de aproximadamente 1,3 kg de grasa abdominal, con reducciones estadísticamente significativas en el perímetro de cintura, el índice cintura-cadera, el volumen y el peso de grasa visceral, el volumen y el peso de grasa subcutánea, y la presión arterial sistólica.

El análisis bioquímico añadió una dimensión especialmente novedosa: los niveles séricos de leptina, la insulina basal y el índice HOMA-IR (indicador de resistencia a la insulina) disminuyeron de forma significativa tras el tratamiento. Los marcadores inflamatorios sistémicos —interleucina-6, TNF-α y proteína C reactiva— se mantuvieron estables, lo que respalda la hipótesis de que la pérdida de adipocitos se produce por un mecanismo de apoptosis controlada y no por una reacción inflamatoria. No se registró ningún efecto adverso relevante durante el estudio.

Una alternativa no invasiva con respaldo científico

Los autores subrayan que estos resultados diferencian al procedimiento de otras técnicas de eliminación de grasa, como la liposucción, para las que no existe consenso científico sobre una mejora equivalente de los índices metabólicos. El equipo investigador señala que este estudio piloto sienta las bases para ensayos clínicos de mayor escala y con seguimiento a largo plazo, ya en fase de planificación, que permitan confirmar y ampliar estos beneficios.

Con este trabajo, Capenergy Medical refuerza su posicionamiento como compañía española de tecnología médica especializada en MedTech (Medical Device) y tecarterapia, aportando evidencia clínica publicada en una revista científica internacional revisada por pares a un mercado —el del contorno corporal no invasivo— en plena expansión a nivel mundial.

Sobre el estudio

Título: “Effects of High-Dose Multichannel Radiofrequency Treatment on Visceral and Subcutaneous Abdominal Fat: A Pre–Post Interventional Study”

Publicación: Journal of Cosmetic Dermatology, 2026;25:e71051 (Wiley), acceso abierto — DOI: 10.1111/jocd.71051

Autores: Jesús Rodríguez-Lastra, Sidra Kouser, José Rioja, Rosa María Ordóñez-Simón, Antonia Blanch, Santiago Mourelo, José Antonio Romero, Javier Espíldora-Hernández y Miguel Ángel Sánchez-Chaparro

Registro: ClinicalTrials.gov NCT06377358

Financiación: Capenergy Medical, S.L. (Barcelona, España)

Sobre Capenergy Medical

Capenergy Medical es una compañía española de tecnología médica con sede en Sant Joan Despí (Barcelona), especializada en el desarrollo de equipos MedTech (Medical Device) y tecarterapia para fisioterapia, medicina estética y contorno corporal. Su tecnología patentada AICAP (Artificial Intelligence Capenergy) permite un control de impedancia en tiempo real, y sus dispositivos cuentan con autorización de comercialización en Estados Unidos.

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