El Centro Integral de Simulación Avanzada de UIC Barcelona celebra su 10º aniversario - AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

(Información remitida por la empresa firmante)

El CISA se ha consolidado como un espacio de referencia en la formación de los futuros profesionales de la salud con metodologías innovadoras y tecnologías avanzadas que permiten recrear situaciones clínicas reales en un entorno seguro

Con más de 1.000m de superficie, este centro reproduce con todo detalle quirófanos, unidades de cuidados intensivos, consultas de atención primaria, salas de hospitalización y áreas pediátricas

Autoridades y profesionales de referencia del ámbito sanitario han participado en la jornada de celebración de los diez años del CISA

Sant Cugat del Vallès, 6 de mayo de 2026.- UIC Barcelona ha celebrado hoy el 10.º cumpleaños de su Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA), situado en el Campus Sant Cugat, con un acto institucional y una jornada sobre el futuro de la simulación que ha contado con la presencia del alcalde de la localidad, Sr. Josep Maria Vallès, y el rector de la universidad, Dr. Alfonso Méndiz.

Durante su intervención, el alcalde de Sant Cugat, Josep M. Vallès, ha afirmado que es un honor tener este centro de formación en la ciudad que “pone la innovación al servicio de los futuros profesionales de la salud, con una atención más humana y personalizada”. Además, ha destacado la importancia de “producir y retener talento local” y ha felicitado a UIC Barcelona por esta década de trayectoria del CISA.

Por su parte, el rector de UIC Barcelona, Alfonso Méndiz, ha destacado que el CISA representa “una pieza fundamental del proyecto educativo en ciencias de la salud de UIC Barcelona”, desde que en 1997 la universidad apostó “por una formación basada en la práctica y en la seguridad, un espacio donde los estudiantes pudiesen aprender y equivocarse sin riesgo”. Además, este espacio ha permitido “consolidar el modelo afectivo-efectivo, poniendo al paciente en el centro y entendiendo el cuidado como algo profundamente humano.”

Según el rector, el CISA es la evolución natural y la expresión más madura de aquella apuesta inicial. Es un espacio de entreno en habilidad en un entorno seguro, donde el estudiante puede afrontar situaciones de alta complejidad antes de llegar a la realidad asistencial”.

Asimismo, ha insistido en que esta formación “transformadora” nace de la “colaboración entre disciplinas”. “Aquí los alumnos trabajan juntos, comparten criterios y se coordinan como lo harán en su práctica profesional.”, ha asegurado.

Tras los parlamentos, se ha celebrado la mesa redonda ‘Presente y futuro de la simulación: formación, práctica clínica y gestión’, que ha reunido a profesionales de referencia del ámbito docente y sanitario para reflexionar sobre el presente y el futuro de la simulación clínica.

En concreto, han participado el jefe de sección de Medicina Intensiva del Parc Taulí Hospital Universitari, Marcos Pérez Carrasco; la subdirectora de la Cátedra de Simulación y Seguridad del Paciente, y docente e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Umanresa, Aida Camps; la subdirectora e investigadora del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona, Montse Virumbrales; la directora de Docencia y responsable del Vall d’Hebron Centre de Simulació Clínica Avançada (VHiSCA), Mónica Rodríguez Carballeira; el director de proyectos y operaciones del 4D Health, Franc Espinar; y la vicedecana de la Facultad de Enfermería de la Universitat Rovira i Virgili, y gestora del Centro de Investigación y Simulación Territorial (CISTE), Silvia Reverte Villarroya.

El acto ha finalizado con unas palabras de la decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona, Dra. Esther Calbo, y una visita a las instalaciones, donde los asistentes han podido conocer de primera mano las metodologías docentes innovadoras que se aplican en el CISA.

Reproducción de entornos clínicos reales

Con más de 1.000 metros cuadrados de superficie, este centro de referencia en España, que reproduce con precisión entornos clínicos reales, se ha convertido en un auténtico ecosistema asistencial dentro de una universidad. Un complejo único donde el alumnado de los grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología se enfrenta a situaciones clínicas de diferente nivel de complejidad en un espacio seguro, innovador y participativo.

En el CISA se reproducen con todo detalle quirófanos, unidades de cuidados intensivos, consultas de atención primaria, salas de hospitalización, áreas pediátricas y espacios polivalentes que permiten recrear desde la rutina asistencial más cotidiana hasta situaciones de máxima emergencia, gracias al uso de técnicas como el moulage para replicar heridas. De manera complementaria, se ha incorporado el uso de sistemas de realidad virtual y aumentada, que amplían las posibilidades de entrenamiento en procedimientos específicos y escenarios clínicos.

Más allá de la técnica, el alumnado también tiene la oportunidad de desarrollar en este espacio otras competencias imprescindibles para la formación en el ámbito de la salud, como la comunicación, la empatía o el liderazgo de equipos en contextos de alta presión.

La apuesta por la simulación empezó hace más de 28 años con la creación de la Universidad, y culminó en 2015 con la inauguración del CISA en el Campus Sant Cugat, un espacio que plasma el modelo docente diferencial de la universidad —basado en el modelo afectivo-efectivo— que pone la persona en el centro de la atención, combinando la excelencia técnica con una formación humana y de calidad. Además, este espacio también juega un papel esencial en la formación continua de profesionales y en la prestación de servicios a medida para empresas y centros sanitarios, en estrecha colaboración con hospitales del territorio.

Descubre CISA: https://www.youtube.com/watch?v=xbfER99x...

Sobre UIC BCN Health

En un mismo campus se aglutinan siete disciplinas del ámbito de la salud que están conectadas y generan sinergias interdisciplinarias: Bioingeniería, Ciencias Biomédicas, Medicina, Enfermería, Psicología, Odontología y Fisioterapia. Conviven en el Campus Sant Cugat, integrado en el Hospital Universitari General de Catalunya, que forma parte a su vez de la red de hospitales universitarios adscritos a la Universidad (junto con el Hospital General de Granollers, el Consorci Sanitari de Terrassa y el EAP Sardenya).

El mismo campus cuenta con laboratorios de investigación para las áreas de biomedicina y bioingeniería, gimnasios para la docencia de Fisioterapia y tres clínicas universitarias propias: Support - Clínica de Psicología y Psiquiatría, Clínica Universitaria de Odontología y Cuides UIC Barcelona, clínica de atención a enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada en el mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 17 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support – Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y curas paliativas.

Mas información:

Marta González

Responsable de Comunicación de las Facultades del Campus Sant Cugat de UIC Barcelona

T. +34 935 042 000. Ext: 5153 / 675 78 34 18

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