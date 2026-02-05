Cómo contribuye la fisioterapia a la recuperación de pacientes con infecciones respiratorias - Cfisiomad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de febrero de 2026.- Las infecciones respiratorias representan una de las causas más frecuentes de consulta médica, especialmente durante los meses de mayor incidencia estacional. Procesos como el resfriado o cuadros más complejos pueden afectar de forma significativa a la capacidad respiratoria y al bienestar general de los pacientes, generando acumulación de secreciones, dificultad para respirar y fatiga persistente. En este contexto, la fisioterapia se consolida como un recurso sanitario complementario de gran utilidad en el abordaje y la recuperación de estas patologías. Desde el ámbito profesional, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid promueve el acceso a una atención cualificada y acreditada para garantizar intervenciones seguras y basadas en criterios clínicos.

El papel de la fisioterapia en los procesos respiratorios

La fisioterapia respiratoria forma parte del conjunto de intervenciones terapéuticas destinadas a mejorar la función pulmonar y facilitar la eliminación de secreciones. A través de técnicas específicas, la terapia respiratoria contribuye a optimizar la ventilación, reducir la sensación de ahogo y favorecer una recuperación más eficaz en pacientes con infecciones del aparato respiratorio.

En casos de neumonía, la intervención fisioterapéutica puede desempeñar un papel relevante como apoyo al tratamiento médico, ayudando a prevenir complicaciones asociadas a la inmovilización prolongada y a mejorar la capacidad funcional del paciente. Estas actuaciones siempre se desarrollan de forma coordinada con otros profesionales sanitarios y adaptadas a la situación clínica de cada persona.

La aplicación de estas técnicas requiere una formación específica y una valoración individualizada, ya que no todos los pacientes presentan las mismas necesidades ni el mismo grado de afectación respiratoria. Por este motivo, resulta esencial que la atención sea prestada por fisioterapeutas colegiados y debidamente acreditados.

Acceso a fisioterapeutas colegiados en la Comunidad de Madrid

Garantizar una atención de calidad pasa por facilitar a la ciudadanía el acceso a profesionales cualificados. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid pone a disposición un buscador oficial que permite localizar fisioterapeutas colegiados en la región, ofreciendo una vía segura y fiable para quienes necesitan atención especializada.

La fisioterapia aplicada a los procesos respiratorios se integra así dentro de un enfoque sanitario global, orientado a mejorar la recuperación y la calidad de vida de los pacientes. La identificación de profesionales colegiados a través de los canales oficiales del Colegio contribuye a fortalecer la seguridad asistencial y a promover un uso responsable y eficaz de los recursos terapéuticos disponibles en la Comunidad de Madrid.

Contacto

Emisor: Cfisiomad

Contacto: Cfisiomad

Número de contacto: 915045585