CPFCM destaca la importancia de la fisioterapia especializada en la recuperación tras una mastectomía - Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comun

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de junio de 2026.-

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid ha detallado la importancia de la intervención temprana tras una cirugía mamaria a partir de la experiencia real de Leonor, una paciente intervenida de una mastectomía el 18 de septiembre de 2025. El postoperatorio inicial de estas intervenciones suele estar marcado por un dolor severo que requiere el uso de morfina y una fuerte inmovilidad. Ante este sufrimiento físico, la fisioterapia especializada se presenta como el recurso clave en la sanidad madrileña para revertir la rigidez. La terapia sobre los tejidos blandos desde las primeras semanas agiliza la recuperación, devolviendo la autonomía de forma segura.

Eficacia del drenaje linfático contra la inflamación postquirúrgica

La aparición de edemas y una intensa tirantez en la zona pectoral constituyen las complicaciones más duras para las mujeres operadas de cáncer de mama. En el caso de Leonor, el drenaje linfático manual redujo la inflamación de forma drástica en tan solo dos sesiones, transformando por completo el aspecto de la mama y aliviando la presión interna. Esta técnica sutil no genera dolor y ofrece un bienestar inmediato en el postoperatorio. Al liberar el sistema linfático de la saturación de líquidos provocada por el quirófano, el cuerpo recupera su equilibrio funcional, un paso indispensable para afrontar las posteriores fases de reconstrucción.

Tecnología láser y elasticidad para erradicar las adherencias

El tratamiento actual combina las maniobras manuales con herramientas avanzadas como el láser terapéutico para mejorar las propiedades elásticas de la piel. La aplicación de esta tecnología sobre las cicatrices quirúrgicas reduce la rigidez del tejido y elimina las adherencias profundas que limitan el movimiento natural del brazo. Gracias a esta combinación de estímulos, las pacientes consiguen restablecer su movilidad plena en un plazo de cinco meses, tal y como experimentó la protagonista de esta historia. El restablecimiento de la fuerza muscular mitiga las molestias crónicas, permitiendo retomar el ejercicio físico de acuerdo a las capacidades de cada persona.

El seguimiento fisioterapéutico en los procesos oncológicos de mama asegura una evolución rápida que mejora la calidad de vida de las afectadas. El cuidado preciso del cuerpo por parte de profesionales titulados abre las puertas a un futuro esperanzador, donde metas como volver a correr se vuelven completamente alcanzables.

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