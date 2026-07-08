Desarrollan un nuevo método de injerto capilar que minimiza secuelas y agiliza la recuperación

El doctor Panno, durante una de sus intervenciones. - PRINCESA - COMUNICACIÓN REAL

(Información remitida por la empresa firmante)

La clínica marbellí Hair Transplant Clinic de Dr. Panno ha desarrollado una nueva técnica de trasplante capilar que mejora la experiencia quirúrgica al minimizar las secuelas propias de la intervención y agilizar la recuperación. La tecnología, denominada CERAMIC FUE, ha sido ideada por el propio doctor Ezequiel Panno y consiste en “la aplicación de una hoja de incisión de cerámica técnica de circonio, que he diseñado específicamente a tal efecto, para la apertura de canales durante el trasplante capilar”, ha explicado.



No se trata de una variación comercial de la técnica FUE (por sus siglas, en inglés, Folicular Unit Extraction o Extracción de Unidades Foliculares), una aplicación de microinjerto mínimamente invasiva y ampliamente empleada en el sector de la medicina capilar. “Se trata del siguiente nivel que representaron en su momento el FUE zafiro o DHI”, ha añadido, en referencia al denominado Direct Hair Implantation o Implante Capilar Directo, una técnica en la que los folículos extraídos de la zona donante se implantan directamente en la zona despoblada usando un instrumento de precisión.



El instrumento de precisión en el caso de CERAMIC FUE es una hoja de circonio quirúrgico de diseño propio, con una geometría específica y testada en la propia clínica que permite obtener incisiones “más precisas, más elásticas y menos traumáticas, optimizando tanto la colocación del injerto como la recuperación del paciente”. El doctor Panno ha detallado que el filo de esta hoja, de una dureza de 8,5 en la escala de Mohs, se mantiene durante más tiempo gracias a su bajo desgaste y da lugar a cortes más limpios, homogéneos y controlados. “Esto nos permite un menor arrastre tisular y una mejor calidad del borde de la herida”, ha indicado.



Este material además “no se oxida ni degrada con el uso, es biocompatible y no libera iones metálicos ni genera reacciones alérgicas”, en palabras del propio especialista. Es además “resistente a procesos de esterilización repetidos sin deformarse ni perder filo”. En comparación con la tecnología anterior, de hoja de zafiro, el material se presenta eléctricamente aislante, no magnético y más estable durante todo el procedimiento, siendo además más ligero por su peso, lo que le permite mejorar maniobralidad y control.

El doctor Ezequiel Panno, fundador de Hair Transplant Clinic, en Marbella, es miembro asociado de la International Society of Hair Restoration Surgery y de la European Burns Association. Asimismo, su trayectoria también viene avalada por su pertenencia a la Sociedad iberoamericana de Trasplante de Cabello y su membresía a la Euroepan Organitation of Hair Restoration Professionals. Es académico numerario de la Ilustre Academia Ramón y Cajal. Tras completar su formación como médico, Panno se ha dedicado exclusivamente a la tricología, especializándose en injerto y medicina capilar, una especialidad que ha desarrollado en Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Posteriormente, en Europa, tras homologar su formación en 2005. Desde que comenzara su andadura profesional, ha formado parte del equipo médico que realizó el primer trasplante capilar reconstructivo en el Sistema Nacional de Salud en el Hospital Ramón y Cajal. Ha desarrollado sus propias técnicas quirúrgicas e instrumental así como su propia línea de productos cosmético-capilares fruto de su dedicación exclusiva al campo de investigación del injerto capilar.



Es el fundador de la primera academia de técnicos especialistas en injerto capilar de España, la Dr. Panno Hair Transplant Academy, academia que cuenta con alumnos dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. Es comunicador y divulgador que lucha por la defensa de su profesión y por la protección del paciente, a quien forma y da todos los detalles para que no sea engañado en un campo tan comprometido como el de la cirugía capilar y la cirugía estética. Divulga a través de su podcast, disponible en Spotify y Youtube y está presente además en todas las redes sociales.

Marbella, 8 de julio de 2026.