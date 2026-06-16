El deseo sexual en menopausia no depende solo de la mujer: 1 de cada 7 apunta también a su pareja masculina

Dra. Bartolucci, Dra. Bergamaschi, Carla Romagosa, Pilar Ortega - Máxima

(Información remitida por la empresa firmante)

Un análisis de Máxima sobre distintos estudios españoles revela una realidad dual: mientras la menopausia impacta en la salud sexual femenina, un 14% de las mujeres atribuyen la falta de deseo sexual al hombre. Coincidiendo con el inicio del verano, los expertos advierten de que las expectativas de bienestar, intimidad y reconexión en pareja pueden aumentar la presión y la ansiedad en torno a la sexualidad

Madrid, 16 de junio de 2026.- Coincidiendo con el inicio del verano, una época tradicionalmente asociada a una mayor intimidad en pareja, Máxima, centro especializado en menopausia, salud integrativa e investigación, ha analizado los principales estudios publicados en España sobre menopausia, sexualidad y relaciones de pareja. La clínica de Barcelona ha identificado una realidad que cuestiona uno de los estereotipos más arraigados sobre la vida íntima en la madurez. Aunque la menopausia sigue teniendo un impacto significativo sobre el bienestar sexual femenino, no siempre es la mujer quien pierde el deseo.



Según los datos revisados por la compañía, el 77,6% de las mujeres experimenta una disminución del deseo sexual durante la menopausia1. Sin embargo, el hallazgo más llamativo es que el 14% atribuye la falta de deseo a su pareja masculina2. Un dato que, según los expertos, obliga a ampliar el foco con el que tradicionalmente se han abordado las dificultades sexuales en esta etapa de la vida.



"Durante años se ha interpretado cualquier descenso de la actividad sexual en parejas maduras como una consecuencia directa de la menopausia. Los datos muestran que la realidad es bastante más compleja y que la sexualidad debe entenderse como una experiencia compartida, no exclusivamente femenina", explica la Dra. Francisca Molero, ginecóloga, sexóloga y portavoz de Máxima.



Una dualidad: cambios físicos de la mujer y el papel de la pareja

Por una parte, los estudios confirman el impacto de la menopausia sobre la salud sexual de las mujeres. Datos publicados por FemmelUp e IM Médico indican que el 38,8% experimenta una disminución de la frecuencia en las relaciones sexuales, y un 37,5% en periodo de perimenopausia. Asimismo, el 52,5% confirma que uno de los cambios que ha contado desde la aparición de los primeros síntomas de menopausia son problemas relacionados con la líbido y la sexualidad.



Además, el Síndrome Genitourinario de la Menopausia (SGUM) continúa siendo uno de los principales factores que afectan a la calidad de vida sexual. Según datos de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) y Sigma Dos, el 57,1% de las mujeres presenta sequedad vulvovaginal severa y el 43,8% relaciona estos síntomas con una reducción significativa de su deseo sexual.



"Cuando existe dolor, sequedad o incomodidad, muchas mujeres terminan asociando el sexo a una experiencia negativa. Pero la pérdida de deseo y el dolor durante las relaciones no son lo mismo, y es importante diferenciarlos porque existen soluciones eficaces para ambos problemas", confirma la Dra Molero. "Aun así, la sexualidad no depende únicamente de las hormonas. También influyen el estado emocional, la calidad de la relación, la comunicación, la salud física y sexual de ambos miembros de la pareja y las expectativas que existen sobre el sexo en esta etapa de la vida", añade.



De hecho, los datos reflejan un cambio de paradigma. Frente a la idea tradicional de que la menopausia es la principal responsable de los problemas sexuales en la madurez, emerge una visión más amplia en la que el deseo se va redifiniendo y construyendo dependiendo de la motivación de la mujer y en el caso de tener pareja serán claves la comunicación emocional y sexual efectiva que tengan. El deseo y la satisfacción sexual en esta etapa puede ser mucho más pleno que en etapas anteriores. Madurez, expertis y motivación por dar vida a los años como una cuestión compartida.



"La pregunta ya no debería ser únicamente por qué disminuye el deseo femenino durante la menopausia. Sino cómo se quiere desear y vivir la sexualidad, cómo expresarlo y compartirlo, y cómo querer que lo expresen y lo vivan sus parejas. La verdadera cuestión en parejas Los cambios asociados al envejecimiento son inevitables pero no significa menor satisfacción ni atribuir los problemas automáticamente a mujer .es cómo viven las parejas los cambios sexuales asociados al envejecimiento y por qué seguimos atribuyendo automáticamente el problema a la mujer", concluye la Dra. Francisca Molero.



Más tiempo en pareja, más expectativas y mayor presión

Desde Máxima advierten de que la llegada de las vacaciones puede hacer visibles muchas de estas dificultades. El aumento del tiempo compartido, la convivencia más intensa y las expectativas de bienestar e intimidad que suelen asociarse al verano pueden generar presión en parejas que ya arrastran problemas de comunicación o dificultades sexuales.



Para los expertos, uno de los principales riesgos es que estas situaciones continúen viviéndose en silencio. La falta de información, los tabúes sobre la sexualidad en la madurez y la tendencia a atribuir automáticamente cualquier problema a la menopausia dificultan que muchas parejas busquen ayuda.



"La menopausia no implica el final de la sexualidad. Lo que exige es una nueva forma de entenderla. La educación sexual, el acompañamiento profesional y una comunicación más abierta permiten afrontar esta etapa con bienestar y sin renunciar al placer ni a la intimidad", concluye la Dra. Francisca Molero.



Acerca de Máxima

Máxima es un centro médico ubicado en Barcelona especializado en salud integrativa y bienestar de la mujer, con foco en perimenopausia, menopausia, recuperación oncológica e investigación. Basada en el rigor científico y el acompañamiento humano, la clínica aborda la causa raíz de las patologías mediante itinerarios integrales y personalizados para liderar el nuevo paradigma de la salud femenina.

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