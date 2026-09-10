Día Mundial de la Fisioterapia; hasta un 75% menos de reingresos hospitalarios por causas cardiovasculares - Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comun

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de septiembre de 2026.-Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la primera causa de muerte en España, con más de 125.000 defunciones, más del 27 % del total de fallecimientos, y cerca de cinco millones de estancias hospitalarias anuales. Cada hora, trece personas mueren en el país por alguna ECV. Con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, que se celebró el 8 de septiembre, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) pone el foco en el papel de la fisioterapia y el ejercicio terapéutico para prevenir problemas de salud cardiovascular y favorecer la recuperación de los pacientes.

El Colegio desarrolló una acción en la plaza de Santo Domingo de Madrid para acercar a la ciudadanía, de forma lúdica, información sobre las causas de estas enfermedades, sus factores de riesgo y las medidas que contribuyen a prevenirlas.

Ejercicio terapéutico para proteger la salud cardiovascular

La intervención de los fisioterapeutas comprende diferentes momentos relacionados con las ECV. Antes de que se produzca un episodio cardiaco, la fisioterapia actúa sobre factores de riesgo mediante estrategias preventivas y ejercicio terapéutico adaptado. Tras un problema de corazón, también interviene en el tratamiento de las secuelas y en la recuperación funcional.

Esta labor continúa una vez superado el episodio, con actuaciones destinadas a disminuir la probabilidad de que vuelva a producirse. Según los datos facilitados por el CPFCM, la fisioterapia reduce en un 75 % los reingresos hospitalarios por causas cardiovasculares frente a las personas que no reciben este tratamiento. Incluso existen casos documentados de pacientes en lista de espera para un trasplante de corazón en los que finalmente se ha podido evitar la intervención.

La actuación fisioterapéutica también tiene relevancia en procesos de recuperación asociados a patologías como el ictus, en los que la rehabilitación y el ejercicio desempeñan un papel importante en la recuperación funcional.

Una jornada para conocer el estado del corazón

Durante la jornada del 8 de septiembre, expertos del CPFCM realizaron diversas pruebas a las personas que acudieron a la plaza de Santo Domingo para evaluar el estado de salud de sus corazones. La iniciativa busca trasladar la prevención cardio y cardiovascular a un entorno próximo y accesible, facilitando información sobre hábitos y factores de riesgo.

Con esta acción, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) aprovecha el Día Mundial para visibilizar el alcance de la fisioterapia más allá de la recuperación de lesiones musculoesqueléticas y destacar su aportación a la prevención, tratamiento y rehabilitación cardiovascular.

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