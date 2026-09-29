El doctor Fernando Llovet implanta en Valencia la primera lente RayOne Galaxy Hydrophobic del mundo

Dr. Fernando Llovet-Osuna - Baviera

(Información remitida por la empresa firmante)

El oftalmólogo Fernando Llovet, cofundador del grupo Baviera, ha implantado este lunes en Valencia la primera lente intraocular RayOne Galaxy Hydrophobic del mundo, según su fabricante, la británica Rayner. Es la versión hidrofóbica de una lente de óptica espiral que Rayner lanzó en 2024 y que hasta ahora solo existía en material hidrofílico

Valencia, 29 de septiembre de 2026.- Las lentes intraoculares sustituyen al cristalino cuando este pierde transparencia, en la cirugía de cataratas, o capacidad de enfoque, en la de presbicia o vista cansada. La catarata es la principal causa de ceguera en el mundo y su solución es quirúrgica. Galaxy pertenece al grupo de lentes diseñadas para ofrecer visión continua de cerca a lejos, de modo que el paciente dependa menos de las gafas tras la operación.



La novedad está en el material. La nueva versión conserva el diseño óptico espiral y lo traslada al acrílico hidrofóbico de Rayner. Hasta ahora, quien trabajaba habitualmente con lentes hidrofóbicas no podía acceder a esta óptica. Incorpora además un borde cuadrado mejorado, denominado Amon-Apple 360°, y un proceso de fabricación por corte láser de precisión. Ambos cambios buscan reducir la opacificación de la cápsula posterior, una complicación frecuente de la cirugía de cataratas que vuelve a nublar la visión meses o años después de la intervención.



"Esta primera implantación representa el paso de la presentación de la nueva lente a su utilización clínica. Nos permite incorporar una opción hidrofóbica con la óptica espiral Galaxy y evaluar su comportamiento en la práctica asistencial", ha explicado Llovet.



El especialista trabaja en las unidades de cirugía refractiva, presbicia y cataratas de Baviera en Valencia y Madrid. Es director médico de Baviera Madrid y subdirector médico general del grupo.



Rayner presentó la RayOne Galaxy Hydrophobic en el congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractiva (ESCRS), uno de los principales encuentros internacionales de la especialidad, celebrado este año en Londres. Según los datos del fabricante, desde el lanzamiento de la plataforma en 2024 se han implantado más de 200.000 lentes Galaxy en 75 países.



Antes de su lanzamiento, la versión hidrofóbica se evaluó con un simulador que reproduce la visión a través de la lente. Esas pruebas mostraron, según Rayner, un perfil de halos mínimo y un rango de visión comparable al de la versión hidrofílica.



Son resultados de simulación y no sustituyen a la evaluación clínica. El comportamiento real de la lente y la experiencia de los pacientes tendrán que valorarse en el seguimiento posoperatorio de esta y de las próximas intervenciones. Los halos alrededor de las luces, sobre todo de noche, figuran entre los efectos secundarios más señalados de las lentes de visión extendida y multifocales, y pesan directamente en la satisfacción del paciente tras la cirugía.



Rayner desarrolla y comercializa lentes intraoculares y otros dispositivos para la salud ocular. Su historia en este campo arranca en 1949, cuando el cirujano británico Harold Ridley implantó en el hospital St Thomas' de Londres la primera lente intraocular, fabricada por la compañía.

Contacto

Nombre contacto: Andres Dostintas

Descripción contacto: Dostintas s.c.

Teléfono de contacto: 667432302