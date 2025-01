El Doctor Francisco Martínez Pérez recibe el premio Estetoscopio de Oro a la Innovación en la medicina

(Información remitida por la empresa firmante)

Pionero en el estudio neurofisiológico avanzado de regiones complejas (suelo pélvico, tobillo y pie), e impulsor de la neuromodulación no invasiva y el análisis matemático de las señales biomédicas

Madrid, 23 de enero de 2025.- El Dr. Francisco Martínez Pérez, es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, y médico especialista en Neurofisiología Clínica. Tras finalizar su

residencia de Medicina en el año 2004 en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, trabajó como facultativo y responsable del Servicio de Neurofisiología Clínica de

dicho hospital.



La Neurofisiología Clínica es una especialidad médica cuyo objetivo es el estudio de la valoración funcional del sistema nervioso central (cerebro, médula espinal) y periférico (nervios y músculos), así como de los órganos de los sentidos y sus vías, mediante la utilización de una serie de técnicas y tecnología puntera con equipos de alto nivel con fines diagnósticos, pronósticos y terapéuticos.



El Dr. Martínez Pérez utiliza técnicas instrumentales basadas fundamentalmente en el registro de actividad bioeléctrica de distintas estructuras y sistemas en situación basal o tras su estimulación. Ostenta el Máster en Electrodiagnóstico Neurológico por la Universidad de Barcelona, así como el Máster en Sueño: fisiología y patología, por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Además, pertenece a la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica (SENFC), -participando activamente en el Grupo de Sueño-, a la Sociedad Española de Sueño (SES), -participando en el Grupo Pediátrico-, a la Asociación de Monitorización Intraquirúrgica Neurofisiológica Española, al Comité de Dolor Pélvico Crónico, a la Comisión de Neurocríticos y al Neurological Cell Therapy Group.



Del mismo modo, el doctor ha dirigido y participado en quince ensayos clínicos, así como en más de cien ponencias, cursos de formación, publicaciones científicas y capítulos de libros, incluyendo varios consensos y guías para sociedades científicas (SENFC, SES, AEP) y para la Comisión Nacional de la Especialidad. Sumado a su amplia experiencia docente universitaria, incluyendo la dirección del Máster en Actualización en Diagnóstico y Tratamiento Neurofisiológico, y su participación como docente en el Máster de Medicina del Sueño, el doctor realiza labores editoriales siendo miembro del comité editorial de ScienceVolks Publications, y revisor experto de diversas publicaciones médicas internacionales: Journal of Pain Management and Therapy, Journal of Neurology and Neurorehabilitation Research, Current Pediatrics Research, Biomedical Research y Journalof Brain and Neurology.



En la actualidad, completa su práctica clínica en el Hospital Universitario Puerta de Hierro - Majadahonda con una actividad altamente especializada en el ámbito privado, en el Instituto de Biomecánica y Cirugía Vitruvio, con especial dedicación a la evaluación neurofisiológica de trastornos neuromusculares y dolorosos, así como a la investigación.



El Dr. Martínez, es uno de los pioneros del estudio neurofisiológico avanzado de suelo pélvico y, más recientemente, en los procesos dolorosos de tobillo y pie, campos en los que ha desarrollado técnicas propias. Es impulsor de la neuromodulación no invasiva (estimulación magnética transcraneal repetitiva) y el análisis matemático de las señales biomédicas con fines de diagnóstico avanzado y de investigación (QEEG).



El estudio del suelo pélvico consiste en un conjunto de técnicas diagnósticas integradas, encaminadas a realizar una valoración funcional de las distintas estructuras neuromusculares regionales. Se emplea principalmente en el diagnóstico de pacientes que refieren dolor pélvico, subagudo o crónico, siendo de utilidad en estudios de alteraciones funcionales de micción o defecación (disfunciones vesicouretrales, incontinencia) o en la valoración orgánica de las disfunciones sexuales.



Así, la Neurofisiología Clínica permite diagnosticar enfermedades que afectan al suelo pélvico de forma rápida y precisa, llevándose a cabo mediante pruebas con equipamiento

médico de última tecnología.



El diagnóstico diferencial del dolor de tobillo y pie requiere una colaboración interdisciplinar multimodal, habiendo desarrollado técnicas neurofisiológicasma propias específicas para valorar la función de los nervios locorregionales.



En opinión del Dr. Martínez: "Las técnicas neurofisiológicas deben ser interpretadas en un contexto clínico, por lo que es fundamental una atención individualizada, dedicando el tiempo necesario y apostando por la máxima calidad para optimizar los resultados. El presente y futuro de la especialidad pasa por la relación interdisciplinar colaborativa que

ofrezca soluciones integrales mediante técnicas avanzadas de valoración, diagnóstico y tratamiento".



La filosofía del doctor se basa en ofrecer una asistencia integral, escuchando activamente al paciente y ofreciéndole la solución que mejor se adapte a su consulta. Además, es un fiel defensor del trabajo en equipo, centrado en el paciente.



El premio Estetoscopio de Oro a la Innovación en la medicina, se instituyó con el fin de premiar a los mejores médicos en cada una de sus especialidades, siendo este prestigioso premio, el que tiene entre sus premiados más doctores en medicina y profesores de Universidad.



La Asociación Europea de Industria, Tecnología e innovación, conocida como AEITI, se fundó en 2019, con el fin de ayudar y apoyar a la empresa española en su competitividad en Europa y el mundo, a pesar de la pandemia han logrado seguir adelante, el 26 de diciembre de 2021, firmaron un acuerdo de colaboración mutua con la Asociación China, EU China, Science, Technology Committee, participado por la Unión Europea y el Gobierno chino, en base al acuerdo de colaboración firmado en 2017.



Así mismo han firmado un acuerdo de colaboración cultural y empresarial con la Fundación de Miami INSJ, red internacional de periodismo social, que es una Fundación de referencia allí. Ha sido aceptado dentro de la base de datos de DESA, de la ONU. AEITI, tiene como presidente a D. Jordi Bentanachs y vicepresidenta a Dña. Rosa María Puentedura, reputados empresarios españoles.







Contacto

Nombre contacto: AOSCIACION EUROPEA DE INDUSTRIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Descripción contacto: ASOCIACION EUROPEA DE INDUSTRIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Teléfono de contacto: 686881665