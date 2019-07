Dr. Alberto Lajo Rivera, galardonado con el Premio Gómez Ulla a la Excelencia Sanitaria 2019 -2020

Publicado 03/07/2019 11:39:03 CET

El Instituto para la Excelencia Profesional, ha hecho entrega de su premio a la excelencia sanitaria , al Dr. Alberto Lajo, el pasado 28 de Junio de 2019, como reconocimiento a su trayectoria profesional y compromiso con la Excelencia en el ámbito de las Ciencias de la Salud. La ceremonia del evento y gala de entrega del premio, tuvo lugar en Madrid ( España ), en el salón de actos del Hotel Westin Palace , dando lugar posteriormente al discurso, una cena gala , que se prolongó hasta pasada la media noche

En el acto de presentación se mencionaron algunos de los premios de la trayectoria profesional del Dr. Alberto Lajo, destacándose que el Doctor Lajo ( Tri - doctor , doctor Cum Laude por la Universidad de Valladolid, España; Doctor Honoris Causa por la Universidad UDABOL , Bolivia ; Doctor Honoris Causa , por el consejo de Universidades Brasileñas, Brasil ) es un eminente cirujano, especialista en cirugía reconstructiva, plástica y estética.

Es doctor en medicina legal y especialista en toxicología por la Universidad Complutense de Madrid, asimismo especialista en enfermedades de transmisión sexual por la misma Universidad.

Es Diplomado superior en ciencias de la familia, máster en asesoramiento y orientación familiar,por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es especialista en medicina pericial por la Universidad Complutense y pertenece al cuerpo de peritos médicos judiciales,del Ilustre Colegio de médicos de Madrid. Entre 1990 y 1994 realizó un estudio de investigación de invalideces en el estado español, siendo uno de los estudios más profundos realizados en España.

Ha recibido premios, nacionales e internacionales entre los cuales destaca: En 1990 obtiene el número uno en fase de oposición de médicos generales del estado español (a la que concurrieron 7.000 opositores).

En la oposición MIR 1994 ,del Estado Español por el Ministerio de Salud, Educación y Cultura obtiene el primer puesto en la Comunidad de Madrid, INSALUD. Especialidad en cirugía plástica, estética y reparadora (a la que concurrieron cerca de 30.000 opositores).

En 1995 es elegido médico del año, en base de su labor de investigación y docencia en el Hospital la Paz y es nombrado residente de honor del Hospital La Paz. En el mismo año se presenta a las elecciones de la Ciudad Sanitaria La Paz, realizando campaña con el objetivo de obtener la vocalía de comisión de docencia de dicho hospital y es elegido por mayoría. En 1997 recibe el certificado de reconocimiento y distinción, en el hospital Barnes, Misuri de EEUU, por su colaboración y participación en la cirugía de nervio periférico.

Entre 1999-2004,cabe destacar los numerosos reconocimientos profesionales por las conferencias impartidas en numerosos países del continente Americano. exponiendo resultados de investigación, en cirugía de trasplante facial, efectuados experimentalmente sobre cadáver, en el Instituto Médico Forense de Mérida (México)

En 2000 le fue otorgado, la membresía de honor de la sociedad Científica de cirugía maxilofacial, por su colaboración en el departamento de la Universidad en Yucatán (México), donde impartió doce cursos de cirugía oncológica y reconstrucción cráneo-facial.

En el año 2001 recibe así mismo la distinción, en reconocimiento de su voluntariado, en el centro de parapléjicos de la orden de San Vicente de Paúl en Mérida (México) En el mismo año, tras la actividad laboral en CMA y Hospital Estadounidense Mercy, le es otorgado diploma acreditativo donde se deja constancia de la excelente colaboración profesional que el Dr. Lajo Rivera mantuvo en su estancia en el hospital. Indicando su inmensa capacidad de trabajo, que le llevó a realizar una actividad docente y científica intensa, experimentando nuevas técnicas de disecciones sobre cadáveres, impartiendo cursos y numerosas conferencias en universidades, colegios profesionales, hospitales. Tiene actividad en consultorios en las ciudades Españolas de Madrid, Valladolid, y Segovia, atendiendo tanto casuística de cirugía plástica estética y reparadora, así como peritaciones medico judiciales en las áreas de derecho civil, penal y laboral.

En 2014 el foro Europa otorgó su medalla de Oro, y en 2015 recibe el premio excelencia médica en distinción a su trayectoria profesional, otorgado por la Confederación Internacional de la Salud – CIS Salud, Confederación integrada por por una docena de países.

Entre otros premios, destaca la medalla de Oro a la excelencia en salud, modalidad institucional otorgada por el CIS, a la fundación Alberto Lajo, que recibió personalmente como fundador y presidente de dicha fundación. La fundación es una institución cuyo objetivo, consiste en ayudar en salud a aquellas personas , donde se han producido catástrofes o epidemias. La fundación del Doctor Lajo ha sido premio por la Confederación Internacional de la Salud, premio que compartió con la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y con el Centro Médico de la mujer “Corazón de Jesús”. Su fundación ha desarrollado ayudas en varios puntos de los cinco Continentes.

Fruto de su experiencia como toxicólogo, creó en 2013 el primer prototipo de lo que sería su línea cosmética y durante el año 2014 presentó en diversos países una nueva edición de su línea de cosméticos "Alberto Lajo”. Asi mismo es autor de numerosas publicaciones, editor y escritor. Habiendo escrito varios libros sobre medicina, cirugía plástica y estética y reeditado su último libro, “El Arte de la Cirugía Plástica y Estética”.

Editor y redactor de la revista semestral “A. Lajo,Estética y Belleza” en las que describe últimas tendencias en estética y avances en cirugía plástica, además incluye temas culturales. Le fué concedido el premio "Ciudadano Europeo" del año 2015, concedido por el Foro Europa 2001. En 2016 recibió la máxima distinción Institucional en salud: “Prize to the medical by achievement for a better life”, otorgada por la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica, IOCIM, quien asimismo, le concede el reconocimiento de Excelencia Profesional en salud .

Fue galardonado con el “Award for best of Investigation Work” “ World líder in Medical Sciencies for the benefit of Mankind” y nombrado “Maximun Lider of Excellence in Health” y “Vicepresidente internacional en España” por la Asociación Mundial de Excelencia en la Salud (AMES). Así como también le fue otorgada la Presidencia del Congreso Mundial de la Salud que se celebró en mayo de 2017, en la Universidad Rey Juan Carlos I, Madrid, España.

En 2016-17 Recibió el “Premio Excelencia Profesional en Salud”, “Prize to the Medical by Achievement for a better life ” y “Miembro Activo Élite” entregados por la Organización para la Capacitación en Investigación Médica y participó en el congreso mundial de cirugía plástica de la S. Internacional Americana, celebrado en Kioto,Japón .

En 2018 recibió el "Master Health Sciencies" - en reconocimiento a su trayectoria de Excelencia Profesional y su valiosa contribución en la mejora de la salud y calidad de la vida humana y asimismo recibió el "Maximum Leader of Excellence in Health" y el "Certificate of Quality in Health Services" - otorgados por la AMES, y el 'Award for best of Investigation Work' y 'World líder in Medical Sciencies for the benefit of Mankind'. En 2018 fué condecorado con la medalla de oro, Mérito al Trabajo ( España) y recibió la medalla al Mérito Humanitario , otorgada por la Ilustre Academia Ramon y Cajal. El doctor, agradeció la actual premiación.

