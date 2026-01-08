Drakarian, tratamiento intensivo o progresivo con evidencia por resonancia magnética - CAPENERGY MEDICAL
Madrid, 8 de enero de 2026.- Tras el periodo navideño, los objetivos de bienestar tienden a evolucionar hacia metas que priorizan la mejora de la salud metabólica por encima de la simple pérdida de peso. La reducción de grasa abdominal —especialmente la visceral—, la optimización de marcadores relacionados con el riesgo cardiometabólico y la recuperación de hábitos sostenibles se posicionan como aspectos clave dentro de este enfoque.
En este escenario, Capenergy consolida su propuesta tecnológica con Drakarian, un sistema de aplicación clínica no invasivo que actúa sobre el abdomen mediante energía controlada y sin necesidad de agujas.
Protocolo clínico con dos opciones de aplicación según el perfil del paciente
La tecnología está diseñada para utilizarse en entornos profesionales mediante un cinturón anatómico equipado con cuatro placas emisoras y sensores de control térmico en tiempo real. Esta configuración permite una alta entrega energética con distribución homogénea, asegurando un abordaje preciso y seguro de la zona abdominal.
Capenergy ha estructurado la aplicación de Drakarian en dos modalidades diferenciadas, adaptadas tanto a la disponibilidad del paciente como a sus expectativas. El protocolo intensivo, desarrollado para quienes buscan resultados tangibles en un corto plazo, consiste en diez sesiones consecutivas distribuidas normalmente en dos semanas. Esta estrategia permite una intervención intensiva tras un periodo de exceso, favoreciendo cambios visibles y medibles desde el inicio. Por otro lado, el plan progresivo se plantea como una sesión semanal con orientación clínica sostenida, pensado para quienes desean mantener resultados en el tiempo sin alterar significativamente su agenda.
Ambas alternativas comparten el mismo principio terapéutico: la aplicación de energía localizada sobre el abdomen para incidir sobre la grasa subcutánea y visceral, optimizando el entorno metabólico de forma no invasiva.
Resultados medidos por resonancia y evidencia orientada a la salud metabólica
Los efectos de Drakarian han sido recogidos en publicaciones científicas con medición por resonancia magnética, una herramienta que permite evaluar con precisión cambios en la composición corporal. En pacientes sometidos al protocolo intensivo, se ha observado una reducción del perímetro de cintura de entre cuatro y seis centímetros, junto con una disminución significativa tanto de grasa subcutánea como de grasa visceral. Estas modificaciones se han acompañado de mejoras globales en parámetros clínicos como glucosa, insulina, lípidos e inflamación, reflejando un impacto positivo sobre la salud metabólica más allá del plano estético.
De forma complementaria, la información técnica de Capenergy señala una reducción media estimada del 15 % en grasa visceral y del 20 % en grasa subcutánea, siempre dentro de un abordaje supervisado por profesionales. En este sentido, Drakarian representa una opción respaldada por evidencia para quienes buscan iniciar el año con un planteamiento clínico orientado a la mejora real de su perfil metabólico.
