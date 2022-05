EchoNavigator 4.0 permite tratar cardiopatías estructurales con mayor facilidad y eficacia

· EchoNavigator 4.0 proporciona a los equipos de cardiología un mayor control de las imágenes de fusión en vivo, además de un nuevo modelado anatómico y una guía para la punción transeptal en procedimientos mínimamente invasivos

· La perfecta integración y comunicación entre los sistemas de ecografía (EPIQ CVxi) y terapia guiada por imágenes (Azurion) de Philips facilita un flujo de trabajo de imágenes de fusión eficiente para el tratamiento mínimamente invasivo de las enfermedades estructurales del corazón

Ámsterdam, 17 de mayo de 2022 – Royal Philips, líder global en tecnología de la salud, ha anunciado hoy en el congreso europeo de medicina cardiovascular intervencionista ( EuroPCR), que se celebra del 17 al 20 de mayo en París, el lanzamiento internacional de EchoNavigator 4.0 [1], la nueva versión de su avanzada solución de terapia guiada por imagen para el tratamiento de las cardiopatías estructurales. EchoNavigator 4.0 ofrece a los usuarios del sistema de ecografía EPIQ CVxi de Philips, diseñado para cardiología intervencionista, un mayor control de las imágenes de fusión en vivo en la plataforma del sistema de terapia guiada por imágenes de la empresa, Azurion.

Al integrar la ecocardiografía transesofágica (ETE) en tiempo real, que coloca el transductor de ultrasonido cerca del corazón, y la fluoroscopia de rayos X, EchoNavigator 4.0 ayuda a los equipos de intervención a decidir, guiar, tratar y confirmar la terapia de enfermedades cardiacas estructurales complejas, como la reparación o el reemplazo de válvulas cardiacas.

La solución también incluye modelos de inteligencia anatómica ampliados, guía de punción transeptal para facilitar el acceso a la aurícula izquierda y a la válvula mitral desde la aurícula derecha, y nuevas capacidades de fusión de imágenes en vivo en 3D, incluyendo los modos de imagen foto-realista TrueVue e imagen volumétrica GlassVue de Philips. También cuenta con la selección automática de un conjunto adecuado de planos de reconstrucción múltiples (secciones tomadas del modelo cardiaco de eco 3D), con preajustes para vistas comunes de las válvulas aórtica y mitral y el apéndice auricular izquierdo.

“La última versión de EchoNavigator nos da posibilidades únicas al ofrecer un conjunto completo de vistas automatizadas basadas en modelos cardiacos 3D avanzados en combinación con imágenes de fusión en vivo”, asegura el doctor Patric Biaggi, Jefe de Imágenes Cardiacas de la clínica Hirslanden en Zúrich (Suiza). “Esto nos permite tratar a nuestros pacientes con mayor confianza y precisión durante cada etapa del procedimiento intervencionista”.

Debido en gran parte a las opciones de estilo de vida y al envejecimiento de la población, las cardiopatías estructurales son ahora habituales en las personas mayores. Por ejemplo, en EE.UU. hasta una de cada diez personas mayores de 75 años padece una enfermedad conocida como regurgitación mitral [2], que significa que la válvula mitral de su corazón no se cierra correctamente y afecta negativamente a la cantidad de sangre oxigenada que puede bombearse por su cuerpo. Se calcula que en todo el mundo hay unos 156 millones de personas que padecen esta enfermedad [3]. Afortunadamente, en muchos casos el tratamiento de las cardiopatías estructurales puede realizarse ahora mediante procedimientos mínimamente invasivos, guiados por imagen y utilizando catéteres, lo que supone un traumatismo mucho menor que la cirugía a corazón abierto.

Mejora de la comunicación y el trabajo en equipo

EchoNavigator 4.0 ayuda a mejorar la comunicación y el trabajo en equipo entre los ecocardiógrafos y los intervencionistas durante la terapia guiada por imágenes al fusionar automáticamente las imágenes de ecocardiografía y de rayos X. Al mismo tiempo, mejora la comprensión de la relación entre los rayos X y la ecografía de forma intuitiva, lo que ayuda a los equipos intervencionistas a completar los procedimientos con mayor seguridad, confianza y claridad.

“Los equipos de cardiología de todo el mundo se enfrentan a un número cada vez mayor de casos de cardiopatías estructurales complejas y buscan nuevas formas de ofrecer una atención eficaz y de alta calidad a pesar de la escasez de personal”, sostiene Karim Boussebaa, director general de Sistemas de Terapia Guiada por Imagen de Philips. “Al ayudar a los ecocardiógrafos y a los intervencionistas a trabajar juntos de forma aún más coordinada, esta nueva versión de EchoNavigator es un importante paso adelante para impulsar el rendimiento de las intervenciones en los pacientes, hacer un uso más eficiente del tiempo y los recursos y lograr resultados positivos en la atención cardiovascular”.

Mayor control para los ecocardiógrafos

EchoNavigator 4.0 pone un mayor control de las imágenes en manos del ecocardiógrafo a través de la pantalla táctil de la plataforma de ecografía EPIQ, incluyendo la posibilidad de fusionar y anotar imágenes de ecocardiografía y fluoroscopia por rayos X. Las características anatómicas pueden identificarse manual o automáticamente, y los marcadores anatómicos y las anotaciones aplicadas a una modalidad se trasladan automáticamente a la otra.

Las imágenes de fusión en vivo, los marcadores y las anotaciones son inmediatamente visibles para los cardiólogos intervencionistas a través del monitor FlexVision Pro de la plataforma Azurion para ayudar a guiar la cateterización y el despliegue del dispositivo terapéutico.

Modelado automático ampliado y guía de punción transeptal

Las capacidades de modelado anatómico 3D automatizado de EchoNavigator proporcionan un contexto y orientación adicionales, incluyendo modelos para la válvula mitral y sus valvas, así como modelos del área transeptal para ayudar a identificar la zona óptima en la pared que separa la aurícula derecha de la izquierda donde se puede perforar el tabique para cateterizar la aurícula izquierda y la válvula mitral. Estas capacidades de modelado 3D también permiten a EchoNavigator 4.0 seleccionar automáticamente un conjunto óptimo de planos de reconstrucción multiplanar, con preajustes para visualizar de forma óptima las válvulas aórtica y mitral y el apéndice auricular izquierdo.

Imágenes de fusión mejoradas con TrueVue cardíaco y renderizado TrueVue Glass

Las posibilidades de imagen fusionada de EchoNavigator 4.0 se han mejorado aún más con la capacidad de fusionar imágenes de fluoroscopia de rayos X en vivo con imágenes de ecocardiografía TrueVue y TrueVue Glass en vivo para visualizar más fácilmente el posicionamiento y las interacciones entre el dispositivo y el tejido. El ecocardiógrafo TrueVue 3D de Philips mejora la visualización de las estructuras anatómicas y los dispositivos implantados, mientras que la tecnología TrueVue Glass with Color permite a los intervencionistas ver la ubicación del flujo sanguíneo regurgitante a través de una válvula cardíaca.

Gracias a su larga trayectoria de liderazgo en innovación en cardiología, basada en la colaboración continua con los principales socios clínicos, Philips se encuentra en una posición única para ofrecer soluciones integradas que abarcan toda la vía de atención para ayudar a resolver los retos diarios de la cardiología y proporcionar una mejor atención con mayor eficiencia.

