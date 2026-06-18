Elsa Ramos presenta en Barcelona un protocolo ayurvédico para recuperarse de una ruptura

La experta en Ayurveda y conferenciante internacional Elsa Ramos - MAGNUS GROUP PARA ELSA RAMOS

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 18 de junio de 2026.

Su ponencia forma parte del programa científico de la Conferencia Internacional de Medicina Tradicional, que reúne del 22 al 24 de junio a investigadores y clínicos de distintas partes del mundo

La experta en Ayurveda y conferenciante internacional Elsa Ramos Elías presentará del 22 al 24 de junio en Barcelona un protocolo estructurado para la recuperación tras una ruptura de pareja desde la medicina ayurvédica, en el marco de la 9ª Conferencia Internacional de Medicina Tradicional y Salud Integrativa, organizada por Magnus Group LLC.

La ponencia, titulada "Rebuilding after Heartbreak: A Structured Ayurvedic Approach", se desarrollará en el Hotel Alimara de Barcelona en formato híbrido con acceso presencial y virtual. Su objetivo es presentar ante una audiencia científica internacional el impacto fisiológico del dolor de ruptura y las herramientas específicas que el Ayurveda ofrece para abordarlo.

"El Ayurveda lleva milenios observando cómo el shock emocional afecta al sistema nervioso, al endocrino y al digestivo. Tiene un mapa preciso para trabajarlo y herramientas concretas para cada fase del proceso", ha explicado Ramos Elías.

El protocolo parte de la observación de que una ruptura de pareja produce desequilibrios físicos mensurables: insomnio, digestión alterada, disrupción hormonal y pérdida de vitalidad. Desde el Ayurveda, el sistema médico tradicional de India, estos síntomas responden a principios de regulación del sistema nervioso y de la energía vital del organismo que esta medicina lleva siglos sistematizando. La ponencia, de formato taller, presenta herramientas de intervención organizadas por fases de recuperación.

El congreso, que celebra en 2026 su novena edición, abarca sistemas médicos que van desde la medicina ayurvédica y la medicina china hasta la etnobotánica y la fitoquímica, y combina sesiones científicas con talleres de implementación clínica. Elsa Ramos Elías es experta en Ayurveda certificada por el ATAB (Ministerio de AYUSH, India), con más de 4.000 horas de práctica clínica en hospitales de India y especialización en bienestar femenino. Ha sido publicada en Vogue USA, La Vanguardia y WeLife. Más información en elsa-ramos.com.

Este comunicado tiene carácter informativo y no constituye consejo médico ni sanitario.