EMT; la técnica que redefine el tratamiento de trastornos mentales complejos

Madrid, 2 de marzo de 2026.- En un contexto donde la salud mental se ha consolidado como la gran prioridad social, una tecnología está marcando un punto de inflexión para quienes no encuentran alivio en los tratamientos convencionales. Se trata de la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), una técnica de neuromodulación no invasiva que está demostrando resultados prometedores en trastornos de alta complejidad. En este ámbito, Clínica MHS apuesta por la incorporación de esta innovadora terapia como parte de su compromiso con tratamientos avanzados y personalizados en salud mental.

Ciencia frente a la resistencia terapéutica

A diferencia de los fármacos tradicionales u otras técnicas médicas, que actúan de forma sistémica, la EMT utiliza pulsos electromagnéticos para actuar directamente sobre las áreas del cerebro responsables de la regulación del estado de ánimo. Según los últimos datos del sector, esta técnica se ha convertido en la esperanza para pacientes con depresión resistente (nivel de evidencia A) y Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC), patologías que a menudo no responden a la medicación estándar. Fue aprobado por la FDA en EEUU en 2008 y cada vez tiene mayor presencia en países de Europa, tanto en la sanidad pública como privada. También presenta un nivel de evidencia A (máxima reconocida) en las últimas revisiones realizadas para el dolor neuropático y la rehabilitación de la mano. Existen otras patologías en estudio para esta técnica (con niveles de evidencia científica variable), estimulando otras regiones cerebrales diferentes, como es el caso del Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, adicciones, entre otros.

El "Circuito MHS": Más allá de la tecnología

Mientras que algunos centros se limitan a la aplicación técnica de la máquina, Clínica MHS se desmarca al implementar un modelo de coordinación multidisciplinar. Este enfoque no se limita a las sesiones de estimulación; integra un circuito completo que incluye:

Evaluación psiquiátrica especializada para determinar la idoneidad del paciente. Muchas veces se descarta la inclusión al ser una persona que puede beneficiarse de una psicoterapia o de otras intervenciones médicas o farmacológicas.

Coordinación estrecha con psicoterapia, potenciando la neuroplasticidad generada por la EMT, la mejora del cuadro clínico y la prevención de las recaídas.

Seguimiento clínico riguroso basado en escalas de resultados y seguridad.

Una oportunidad en el norte de España

A pesar de su eficacia probada a lo largo de varias décadas, el análisis de la oferta asistencial indica que la EMT todavía cuenta con pocos puntos de acceso especializados en el norte de España. En este escenario, Clínica MHS se posiciona como un centro de referencia en Bilbao, ofreciendo tecnología de última generación (como la EMT guiada por neuronavegación de alta precisión) para garantizar que cada pulso se dirija exactamente donde el cerebro del paciente más lo necesita.

"No buscamos solo tratar síntomas, sino restaurar la funcionalidad del paciente mediante una medicina de precisión que es indolora, no requiere anestesia y permite retomar la vida normal de forma inmediata tras cada sesión y que además se puede acompañar de forma paralela de intervenciones que puedan ayudar a las personas que tratamos".

