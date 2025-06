(Información remitida por la empresa firmante)

El Dr. Carlos Navarro, especialista en periodoncia en Institutos Odontológicos, alerta sobre las consecuencias de unas encías descuidadas tanto en la boca como en el resto del organismo.

Barcelona, 20 de junio de 2025.- El cuidado de las encías continúa siendo una asignatura pendiente en la población española. Si bien según el Barómetro de la Salud Bucodental en España 2025 de Institutos Odontológicos tener unas encías saludables es uno de los tres principales aspectos que hacen que una sonrisa sea considerada ‘perfecta’, a menudo quedan en un segundo plano.

Las encías han sido tradicionalmente las ‘grandes olvidadas’; muchos pacientes asocian una sonrisa perfecta solo con dientes blancos y alineados, pero la realidad es que unas encías inflamadas, retraídas o que sangran pueden arruinar por completo el ideal estético, afirma el Dr. Carlos Navarro, periodoncista en las clínicas de Institutos Odontológicos de Diputació (Barcelona) y Granollers.

El sangrado gingival, habitualmente percibido como un síntoma menor e incluso normalizado entre la población, resulta una de las principales señales de alerta en cuanto a gingivitis, una inflamación reversible de la encía causada por acumulación de placa bacteriana que, si no se trata adecuadamente, puede evolucionar hacia la periodontitis: se podría decir que la gingivitis es la antesala de la periodontitis, que puede causar la pérdida dental en casos extremos, ya que afecta al hueso que sostiene los dientes y a los tejidos que los rodean, advierte el especialista.

Además del impacto local, varias investigaciones científicas demuestran que las afecciones periodontales tienen consecuencias directas en enfermedades sistémicas del organismo, como la diabetes o algunas cardiopatías, por lo que cobra importancia trasladar a la población el papel de la salud gingival.

Y justamente una parte relevante de esta población es la infancia, ya que, como destaca el Dr. Navarro, el cuidado de las encías en los niños es especialmente delicado y muchas veces se subestima, porque no siempre tienen una técnica de cepillado eficaz y, además, los cambios hormonales durante la pubertad pueden traducirse en mayor sensibilidad gingival. Aparte de factores puramente biológicos, el Barómetro de la Salud Bucodental en España 2025 revela que, de media, la primera visita al dentista no se produce hasta los 5,5 años, lo que pone todavía más en valor la importancia de la prevención desde la infancia, aunque no se identifiquen síntomas visibles.

Aparte del sangrado, la inflamación, el enrojecimiento, el dolor e incluso el mal aliento son los principales síntomas que alertan sobre una posible enfermedad periodontal. En este sentido, las revisiones periódicas y la concienciación son fundamentales, así como saber interpretar señales de alarma. También lo es el conocimiento, ya que la información bien explicada es una herramienta de prevención potentísima, por lo que debemos hacer que el paciente comprenda la enfermedad para poder combatirla. Sobre todo, en un presente donde la preocupación por la estética aumenta, la salud de las encías es la base sobre la que debe asentarse cualquier otro procedimiento, aclara el doctor.

El cuidado de la boca debe contemplar tanto los tejidos duros como los blandos y enfocar la salud bucodental desde una perspectiva holística. Si bien ‘encías sanas’ y ‘dientes sanos’ no son exactamente lo mismo, están íntimamente relacionados, por lo que lo que debería entenderse como sonrisa sana es una combinación de buena estructura dental, encías firmes, sin inflamación ni sangrado y una oclusión equilibrada. Desde este punto de vista, el Dr. Carlos Navarro insiste: no podemos hablar de una boca verdaderamente sana si las encías no lo están.

