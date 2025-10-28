Expertas de UIC Barcelona destacan el papel de la IA en la detección temprana del ictus

(Información remitida por la empresa firmante)

DÍA MUNDIAL DEL ICTUS.

Los casos de accidentes cerebrovasculares aumentan en Catalunya un 8% cada año por el envejecimiento de la población, tal y como recoge la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

La profesora del departamento de Medicina de UIC Barcelona y jefa del servicio de neurología del Hospital General de Granollers, la Dra. Lola Cocho, recuerda la importancia de actuar lo antes posible porque "cada minuto de isquemia cerebral supone la pérdida de dos millones de neuronas y una menor probabilidad de buen pronóstico".

Cocho ha liderado un proyecto de IA generativa que permite, a partir de un TAC craneal simple, generar en sólo tres minutos un informe con una sensibilidad superior al 80% que ayuda a los equipos de urgencias a evaluar y tratar al paciente.

Barcelona, 28 de octubre de 2025.- Especialistas de UIC Barcelona han señalado la importancia de la detección temprana y de seguir un proceso de rehabilitación para recuperar la máxima movilidad tras sufrir un ictus, con motivo del día mundial de esta enfermedad, que se celebra el 29 de octubre.

La profesora del departamento de Medicina de UIC Barcelona y jefa del servicio de neurología del Hospital General de Granollers, la Dra. Lola Cocho, ha subrayado la necesidad de contar con un mayor número de unidades de ictus en los hospitales, teniendo en cuenta que cada año unas 25.000 personas sufren un accidente cerebrovascular en Catalunya y que los casos aumentan anualmente un 8%, según datos de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Cocho ha explicado que existen diferentes opciones de tratamiento para el paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular, como "el trombolítico, que aumenta en un 13% la probabilidad de recuperación funcional, la trombectomía, que la incrementa en un 25%, y la unidad de ictus, que lo hace en un 30%". Por ello, ha insistido en que "las unidades de ictus son fundamentales en el tratamiento de los pacientes".

Atención médica rápida.

La docente de UIC Barcelona ha destacado que es esencial recibir cuanto antes atención médica porque "cada minuto de isquemia cerebral supone la pérdida de dos millones de neuronas y, con ello, una menor probabilidad de buen pronóstico".

En esta línea, ha explicado que si se trata "dentro de los primeros 90 minutos de la isquemia cerebral se necesitaría tratar sólo a tres pacientes para prevenir una muerte o una situación de dependencia, mientras que, si se trata a las tres horas, se necesitaría a 19 pacientes para evitar una muerte o dependencia". Por este motivo, ha señalado la importancia de conocer los principales síntomas del ictus, entre los que ha citado "la desviación de la cara hacia un lado, la dificultad para levantar un brazo o problemas en el habla".

La especialista ha recordado que dos de cada tres personas sobrevivirán al ictus y, de ellas, entre un 20 y un 40% presentará secuelas discapacitantes. Cocho ha asegurado que en la mayoría de los casos "no existe una predisposición genética" y, "a pesar de que la edad es el principal factor de riesgo, si se consiguiera controlar el resto de factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, el tabaquismo, el alcohol, la obesidad o la diabetes, podría reducirse la incidencia en más de un 60%".

Un proyecto pionero de IA.

Con el objetivo de mejorar la atención rápida al paciente tras un ictus, la profesora de UIC Barcelona y jefa del servicio de neurología del Hospital General de Granollers ha liderado un proyecto que utiliza una IA no generativa que, a partir de un TAC craneal simple, genera un informe con una sensibilidad al 80% sobre la probabilidad de ictus isquémico, hemorrágico o la presencia de oclusión arterial de gran vaso en menos de 30 minutos.

Esta herramienta, MeThink, que ya se emplea en el Hospital Clínic, en Vall d'Hebron, en el Hospital de Vic, en MútuaTerrassa, en el Hospital de Manresa y en el Hospital General de Granollers, "es muy útil para los equipos de urgencias a la hora de evaluar a los pacientes y dirigir la terapia más adecuada".

Recuperación con fisioterapia.

Además del tratamiento médico, los expertos coinciden en la importancia de seguir un proceso de rehabilitación tras sufrir un ictus con el objetivo de recuperar la movilidad y tratar de ser independiente. Según la docente e investigadora del departamento de Fisioterapia de UC Barcelona, la Dra. Rosa M. Cabanas, "entre un 70 y un 80% de los pacientes experimenta alguna mejoría funcional gracias a la fisioterapia y entre un 10 y un 20% puede llegar a una recuperación casi completa, sobre todo cuando el ictus ha sido leve y la fisioterapia ha empezado pronto". No obstante, ha aclarado que "cerca de un 20 o 30% de las personas queda con secuelas importantes que requieren apoyo a largo plazo".

La Dra. Cabanas ha lamentado que, a pesar de esta necesidad, "no haya suficientes fisioterapeutas especializados en ictus en España" y, "aunque las cifras mejoran, siguen existiendo desigualdades geográficas y de acceso, así como escasez en el sector público". "Invertir en fisioterapia no sólo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también reduce la dependencia y los costes a largo plazo", ha concluido.

